高雄名牌包竊案犯嫌抓到了 70萬名錶稱「忘了典當多少錢」

警方找到在外徘徊的竊嫌周男，立即上前將他逮捕。（民眾提供）

2024/04/04 08:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄洪姓鋼琴女老師與先生上月31日出門掃墓，返家後發現遭闖空門，鑽表、戒指和4個名牌包等不翼而飛，損失近200萬元，警方昨晚（3日）8點多抓到竊嫌周男（50歲），不過，只找回名牌包、皮帶等精品和現金1萬5000元，稱鑽表已典當，但忘了典當多少錢，戒指則被他丟棄。

新興分局中山路派出所指出，警方獲報竊案後，成立專案小組並調閱上百隻監視器，發現周男相當狡詐，行竊前後透過步行、搭乘大眾交通工具、計程車等方式不斷製造斷點，且因遭高雄地檢署於去年9月、11月及橋頭地檢署於今年3月發佈毒品、竊盜通緝，居無定所四處藏匿。

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查緝人員運用大數據分析及科技偵查手段並分佈多點埋伏，終於順利在4月3日晚間8點多發現周男蹤跡並上前將他逮捕，在其身上查獲3包毒品安非他命（1.89公克），也順利在其藏匿贓物處所找回被害人遭竊之皮夾、皮帶、精品包等物品及現金約1萬5000元。全案除將周嫌逮捕解送地檢署歸案外，涉及竊盜精品等與持有二級毒品行為則依加重竊盜罪、毒品罪偵訊後送辦。

據了解，被害人指遭竊的戒指，周稱已丟棄，警方將協助被害人找回，而被害人遭偷的稱價值70萬元的名牌鑽表，警方擴大查贓系統已順利找到該錶已遭周於當鋪典當，但不願說明，典當多少錢，只稱忘記了，警方後續將協助被害人跟當鋪取回。

這起闖空門是發生在3月31日，當天被害的洪女（38歲）與家人前往外地掃墓，直到晚上10點多才返回高市新興區住處，卻猛然發現住家的紗門被挖破，二道鎖被橇開，遭竊賊進屋內行竊，經清點失物，發現1只鑽表、1只戒指、4個名牌包，以及現金4萬元等遭竊，其中，鑽錶市價約70多萬元，總計損失近200萬元，立即向轄區新興警分局報案。

警方在周男租屋處找到被害人遭竊的名牌包、皮夾等物品，但70萬元鑽表已遭典當。（民眾提供）

名牌包竊嫌周男被帶回派出所偵辦。（民眾提供）

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