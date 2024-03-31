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住戶光天化日下遭竊32萬元財物 保全公司判賠14萬

江姓男子住處遭竊，他質疑保全未能善盡業務提訴求償；法官亦認為，竊賊花了40多分鐘行竊，保全只要稍盡注意義務應可避免，判保全公司賠償14萬餘元。（示意圖）

江姓男子住處遭竊，他質疑保全未能善盡業務提訴求償；法官亦認為，竊賊花了40多分鐘行竊，保全只要稍盡注意義務應可避免，判保全公司賠償14萬餘元。（示意圖）

2024/03/31 13:21

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重區某大樓江姓男子的住處，遭竊賊破壞門窗入內行竊財物，損失32萬餘元，他事後發現竊賊是光天化日下從後門爬牆進入，偷竊前、後2度經過後門警衛駐點站，保全未能善盡駐衛保全業務，求償32萬餘元，新北地院三重簡易庭法官認為，竊賊花了40多分鐘行竊，保全只要稍盡注意義務應可避免，判保全公司賠償14萬餘元。

江男提訴指出，去年5月24日住處遭竊後，經檢視當日監視器發現，竊賊是從社區後門爬牆進入，行經後門警衛駐點站後，進入社區梯間、破壞他房屋門窗入內行竊，隨後從梯間下樓，再度經過後門警衛駐點站，由後門揚長而去。

江男指，除後門設有值勤警衛點，保全公司還在一樓中庭大門門廳，設有警衛值勤點、閉路電視與監視系統，負責監看社區一樓中庭大門、後門口及其他社區共用部分，依監視器畫面可知，後門警衛亭當時並無警衛值勤，大門值勤警衛並未隨時監看閉路電視與監視系統，未能善盡駐衛保全業務，致使他受有財物損失，因此提訴求償。

保全公司主張，後哨保全當時正在巡邏，耗時約35分鐘至40分鐘，前哨保全根本不可能只專職專注監視螢幕，派駐社區服務人員已善盡工作職責。

但法官判定，竊賊整個行竊過程於光天化日下長達40幾分鐘，相較保全公司所述的「前哨保全巡邏耗時約35分鐘至40分鐘、前哨保全清點處理社區住戶網購包裹、掛號信件約25至30分鐘」，可見當日派駐的2名保全只要稍盡注意服務項目應注意義務（如監看閉路電視等），應可避免本案事故發生，顯有過失。

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