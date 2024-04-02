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嚇人！ 76歲阿伯開車從台78快速道路到國3一路逆向

嚇人！76歲阿伯因不熟悉路況，一路逆向從台78快速道路開到國3，讓沿路許多駕駛捏一把冷汗。（擷圖自爆料公社臉書）

嚇人！76歲阿伯因不熟悉路況，一路逆向從台78快速道路開到國3，讓沿路許多駕駛捏一把冷汗。（擷圖自爆料公社臉書）

2024/04/02 13:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國道警察獲報國3古坑交流道南下車道有一輛轎車逆向行駛，處理員警前往了解，駕駛已停靠在路肩，據了解，76歲男駕駛竟然從台78線就逆向往東行，接著上國3南下車道逆向北上，所幸沒有發生事故，警方訊後依《道路交通管理處罰條例》舉發，可罰處6000至3萬6000元罰鍰。

有民眾在臉書「爆料公社」po出一段行車紀錄器，po文者並指，上帝給他一個愚人節的玩笑，國3林內往古坑交流道南下路段上演一段奪命終結站…，影片中可自出一輛轎車竟逆向迎面而來，沿途車輛緊急閃避。

國道警察古坑分隊長蔡源璋表示，昨天（1 日）12點40分左右接獲通報，指國3南下古坑交流道附近南下車道有1輛轎車逆向往北行駛，派出巡邏車前往攔查，12點50分在南下267公里處外側路肩發現一輛轎車逆向停車。

蔡源璋說，經了解，76歲駕駛因不熟路況，從台78線快速道路即逆向往東行，到快速道路末端又從古坑系統交流道接國3進入南下車道又逆向往北上行駛，嚇壞其他用路人。

蔡源璋呼籲，民眾若不慎逆向誤上國道，不要慌張要立即將車輛停靠路肩不要再行駛，車上人員到護欄外等安全地點等候，並撥打110或1968通報，確保自身及其他車輛安全。

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