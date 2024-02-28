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怎麼開的？高雄賓士逆向行駛撞上休旅車 駕駛受傷

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車。（讀者提供）

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車。（讀者提供）

2024/02/28 08:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕網路今流傳一段影片，一輛黑色賓士休旅車不明原因逆向行駛至高雄鳳山區鳳松、八德路口，撞上銀色休旅車，賓士駕駛黃男手腳擦傷未送醫，警方今表示，將針對逆向行駛開罰600至1800元。

警方調查，黃姓男子（36歲）昨駕駛一輛黑色賓士休旅車，不明原因逆向行駛鳳山區鳳松路南往北方向，適逢劉女（51歲）一輛駕駛銀色休旅車，沿著鳳山區八德路右轉鳳松路。黃男於鳳山區鳳松、八德路口，與劉女駕駛銀色休旅車發生擦撞事禍，黃男手腳擦傷未送醫，劉女受驚嚇但未受傷。

鳳山警方據報到場處理，對黃男、劉女2人實施酒測，確認無酒駕情事，勘驗車禍現場，黑色賓士休旅車前車頭、銀色休旅車左側車身損壞。

整個車禍過程在網路流傳，警方初步認定黃男逆向行駛，應負起完全責任，劉女初步沒有肇事責任，仍待進一步鑑定。

警方今表示，針對黃男逆向行駛，將依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，處以600至1800元罰鍰。

鳳山警分局呼籲民眾駕車應遵守交通規則，如任意逆向行駛，容易危害自身及其他用路人的行車安全。

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車，黃男手腳擦傷，警方將開罰600至1800元。（讀者提供）

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車，黃男手腳擦傷，警方將開罰600至1800元。（讀者提供）

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車，黃男手腳擦傷，警方將開罰600至1800元。（讀者提供）

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車，黃男手腳擦傷，警方將開罰600至1800元。（讀者提供）

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車，黃男手腳擦傷，警方將開罰600至1800元。（讀者提供）

黃男駕駛賓士休旅車逆向行駛，撞上劉女銀色休旅車，黃男手腳擦傷，警方將開罰600至1800元。（讀者提供）

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