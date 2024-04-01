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逃逸泰勞改種大麻牟利 後院成製毒工廠

逃逸泰勞改種大麻牟利，後院成製毒工廠，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

逃逸泰勞改種大麻牟利，後院成製毒工廠，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/01 12:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕泰國籍逃逸勞工阿卡拉從泰國輸入大麻種子，在新竹縣住宅後院種植，1年4個月種植上百株且有700多公克成品，新竹地院依製造二及毒品罪判刑6年。

法官調查，阿卡拉向泰國人購得大麻種子以及植栽相關器具後，以其所承租位於新竹縣後院空地作為栽種大麻場所，將種子分別種入有栽培土及肥料之盆內，加以澆水、施肥、照顧，培育發芽、成株後移植於大盆子內，並架設LED 生長燈、抽風機、通風管、電風扇等設備，以栽種大麻活株，迨大麻活株及花苞成長後，使用剪刀以人工方式予以摘取、蒐集及清理，放置在後院空地，以繩索吊掛方式使之乾燥製成菸草。

阿卡拉再用剪刀等研磨設備將大麻成品轉化成易於施用狀態，以電子磅秤稱重分裝保存以便出售，其即以此方法栽種製造大麻既遂。去年6 月13日11時許為檢警搜索查獲。

法官認為，被告甘冒重典製造第二級毒品大麻，犯罪時間長達1 年4 個月，遭扣案已製造完成之大麻葉及大麻花淨重共計737.25公克、含有大麻成分之大麻植株有74株及大麻種子有7 包，另有大麻幼株38株與設備等，堪認栽種、製造大麻之規模、數量不小，如流通市面，將嚴重危害國民身心健康，助長毒品氾濫之風，危害社會治安。

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