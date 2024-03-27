大麻緝獲數量屢創新高 蔓延氾濫全台都淪陷

法務部長蔡清祥表示，大麻在我國是毒品，民眾勿以身試法。（記者錢利忠攝）

2024/03/27 21:10

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局27日在法務部召開「從國內大麻氾濫趨勢談認識大麻」記者會，鑑識科學處秘書闕山仲表示，調查局近年緝獲大麻的案件數屢創新高，大眾對於大麻普遍缺乏深入的認識，網路上亦充斥不實訊息誤導民眾，栽種地點已從都會區蔓延到全台；調查局長王俊力表示，將強化與國內外緝毒機關合作；法務部長蔡清祥則強調，大麻影響身體健康，民眾勿以身試法。

闕山仲說明，大麻是一種植物，內含65種以上特有生物鹼成分，其中最主要兩個成分為四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD），四氫大麻酚因會影響人體中樞神經，可能產生生理成癮及相關精神疾病，毒品危害防制條例將大麻及四氫大麻酚同時列為第二級毒品管制；大麻二酚則因影響人體中樞神經有限，並未列為毒品管制，國內可以專案方式做為藥品使用。

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闕山仲表示，依調查局毒品專庫統計數據，國內查獲的大麻案件數從2014年的403案一路成長至2023年的1477案，緝獲保管量更是從2014年的59.80公斤大幅成長至2023年的1117.73公斤。

闕山仲強調，國內大麻除境外走私管道之外，亦發現多起在國內非法栽種製造大麻的案件，僅法務部調查局最近3年就已破獲大麻工廠12座，其中更包括在偏遠山區大量種植大麻的案件，栽種屈從都會區蔓延至全台，顯見國內大麻氾濫情形之嚴重。

目前有少部分國家全面開放人民使用大麻，國內有些民眾及團體也因此提案，建議政府能放寬對大麻的管制，例如上修四氫大麻酚的容許值至3000ppm、比照國際公約管制大麻、將大麻從反毒宣導中移除。

闕山仲表示，案經法務部召集成立的毒品審議委員會討論，最後決議維持現行規定對大麻的零容忍政策，因為四氫大麻酚現行管制標準為10ppm，如提高至3000ppm，對人體影響很大；如經醫師診斷有醫療需求，仍可依衛生福利部相關管理辦法以專案方式進口大麻二酚； 研究證實經常性吸食大麻者，發生思覺失調等精神疾病的機率是常人的3倍；聯合國「麻醉品單一公約」僅承認大麻具醫療用途，仍列管為Schedule I 。

蔡清祥指出，大麻毒品及其產製品因各國管制不一，在台灣，無論種植、製造、走私及施用均屬違法，政府機關將強力查緝；王俊力表示，調查局將貫徹行政院新世代反毒策略行動綱領的各項政策，強化與國內外各緝毒機關合作，追查幕後集團，遏止毒品氾濫危害。

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調查局鑑識科學處秘書闕山仲表示，全國都發現栽種大麻的處所。（記者錢利忠攝）

調查局長王俊力指出，調查局將貫徹行政院新世代反毒策略行動綱領的各項政策。（記者錢利忠攝）

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