毒品也通膨！竹縣男疑吸大麻逾10年嫌價暴漲 自己種被逮

新竹縣刑警大隊偵破葉男涉嫌把自家變成「開心農場」種大麻。（新竹縣警局提供）

2024/03/28 12:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕物價通膨，就連毒品的非法交易價格也跟著水漲船高！新竹縣34歲葉姓男子疑似因此鋌而走險自己種大麻被捕。

新竹縣警局刑警大隊偵1隊獲報，34歲葉姓男子疑似吸食大麻超過10年，原本1克大麻要價新台幣1000多元，近年飆漲到每克2000元到2500元不等，他為此鋌而走險，涉嫌從去年中開始透過交友網站買得種子後自己試種成功，警方當場起獲成株的大麻28株，另有42顆發芽種子、栽種設備以及吸食殘渣等，全案依毒品罪嫌移送法辦。

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葉男告訴員警，目前成株的大麻每株約5000元到1萬元不等，依此換算被查獲的大麻包含種子等在內，市價約有幾十萬元不等。

警方調查發現，任職倉管工作的葉男，大學畢業後就吸食大麻成習。所需的大麻剛開始每公克要價1000多元，但近年價格不斷飆漲後讓他「經濟負擔」沉重，獨居的他遂起心動念，乾脆自己種。

警方發現他利用工作之餘上網自學如何種大麻，稍具心得後，便於去年6、7月間透過交友網站買得種子在湖口自家開闢大麻「開心農場」，這次被當場查扣的成株，其實已經是他的第2輪「成果」。

新竹縣刑警大隊偵1隊掌握線索後組成專案小組，持搜索票前往查緝，當場查獲大麻植株28株、大麻種子2包及栽種設備一批。

警方說，葉男的大麻「開心農場」用的雖是傳統「土耕法」，但架有電子設備24小時調控照明度、溫度、濕度以及土壤酸鹼度，已具一定專業化，所育出的大麻植株品質也很高，所幸尚未收成就被查獲，否則一旦流入市面不堪設想。

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新竹縣刑警大隊偵破葉男涉嫌種大麻，起獲成株28棵。（新竹縣警局提供）

新竹縣刑警大隊從葉男住處起獲他所栽種的大麻，成株市價約5000元起跳，最貴可賣到1萬。（新竹縣警局提供）

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