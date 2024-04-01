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日車手騎單輪機車翹孤輪喝飲料卻不開罰 原因曝光

日籍車手安倍優在某汽車駕訓班騎單輪機車一邊喝飲料一邊「翹孤輪」，影片曝光引發熱議。（翻攝臉書社會事新聞影音）

日籍車手安倍優在某汽車駕訓班騎單輪機車一邊喝飲料一邊「翹孤輪」，影片曝光引發熱議。（翻攝臉書社會事新聞影音）

2024/04/01 11:23

〔記者湯世名／彰化報導〕曾在彰化市中山路、建國路口機車待轉區「翹孤輪」而聲名大噪的日籍車手安倍優，日前在某汽車駕訓班騎單輪機車一邊喝飲料一邊「翹孤輪」，影片曝光引發熱議，警方指非在道路上無法可罰，駕訓班業者看到影片傻眼，監理單位則要求駕訓班不得再出現這種情形，否則最嚴重將強制停班處分。

臉書《社會事新聞影音》PO出影片顯示，日籍車手安倍優在彰化市某汽車駕訓班的駕訓場地騎乘沒有前輪的機車，等於是「獨輪」騎車；只見安倍優「翹孤輪」直線加速，還一邊騎車一邊喝飲料，另外還在駕訓班場地S形彎道來回穿梭，展示高超技法。

該駕訓班業者看到影片時也傻眼，業者指出，當天安倍優是有來商借場地，但對方只說要去勘查，他不知道對方要做何用途，直到看到影片他才知道是「翹孤輪」，讓他傻眼，也容易造成外界觀感不佳，他會再與對方連繫了解狀況。

彰化監理站長黃建彰看過影片中表示，駕訓班依法是不能從事駕訓以外的用途，他們會去了解，若駕訓班有同意民眾使用，他們會發文警告業者，不得再讓民眾進入做其他用途，若再次發生，他們將對駕訓班做減班處分，更嚴重者將予以強制停班。

去年10月間安倍優曾到彰化市中山路、建國路口機車待轉區朝聖，與友人合拍影片，2人進入待轉區後，先後以「翹孤輪」方式停車。他還在臉書發文說，「聽說彰化人的機車技術是全台灣最高的…原來如此，是因為這個嗎？」吸引大批網友留言熱議。

日籍車手安倍優在某汽車駕訓班騎單輪機車「翹孤輪」，影片曝光引發熱議。（翻攝臉書社會事新聞影音）

日籍車手安倍優在某汽車駕訓班騎單輪機車「翹孤輪」，影片曝光引發熱議。（翻攝臉書社會事新聞影音）

日籍車手安倍優曾在彰化市中山路、建國路口機車待轉區「翹孤輪」而聲名大噪。（資料照）

日籍車手安倍優曾在彰化市中山路、建國路口機車待轉區「翹孤輪」而聲名大噪。（資料照）

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