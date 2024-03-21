竹縣1個多月開罰百件改裝車 2嫌「翹孤輪」耍帥送辦

針對台61線及台1線改裝車飆車擾人清夢，新竹縣政府警察局結合監理機關及環保局聯合稽查，1個多月開出近百張罰單，取締酒駕20件。（警方提供）

2024/03/21 12:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對台61線西濱公路及台1線改裝車飆車擾人清夢，新竹縣政府警察局結合監理機關及環保局聯合稽查，短短近1個多月開出近百張罰單，取締酒駕20件，並在新豐鄉台61線鳳鼻尾隧道北端查獲2名嫌疑人，「翹孤輪」耍帥危險駕車，全案依涉犯刑法公共危險罪移送偵辦。

台61線新豐鄉鳳鼻尾隧道出口，在今年元月大選投票日翌日凌晨聚集數十輛改裝機車，佔據車道「翹孤輪」競速，甚至在高架道路上施放煙火，警方陸續通知多名嫌犯到案。新竹縣長楊文科也接獲鄉親陳情飆車族擾人清夢，上月在縣務會議上宣誓要消滅西濱公路改裝高噪音車輛妨害安寧。

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警察局及新湖分局連續1個多月，每週末深夜在台61線及台1線執行專案路檢勤務，並結合監理機關及環保局聯合稽查。

縣警局表示，新湖警分局自今年2月底執行專案迄今，針對噪音車輛以口罩遮車牌、無照、改裝交通違規共告發99件，取締酒駕20件；日前並透過錄影監視器，又再鳳鼻尾隧道北端，查獲2名嫌疑人深夜騎乘改裝車輛競速、逆向行駛，甚至以特技方式翹孤輪耍帥危險駕車。

新湖分局分局長黃政龍表示，警方透過強力執法手段，壓制危險駕車氣焰，同時基於「危駕零容忍」，每週末將持續嚴加取締，依法嚴辦，決不寬貸，給湖口、新豐地區鄉親平靜安寧的夜晚。

針對台61線及台1線改裝車飆車擾人清夢，新竹縣政府警察局結合監理機關及環保局聯合稽查，1個多月開出近百張罰單，取締酒駕20件。（警方提供）

新湖警分局在新豐鄉台61線鳳鼻尾隧道北端查獲2名嫌疑人，「翹孤輪」耍帥危險駕車，全案依涉犯刑法公共危險罪移送偵辦。 （警方提供）

新湖警分局在新豐鄉台61線鳳鼻尾隧道北端查獲2名嫌疑人，「翹孤輪」耍帥危險駕車，全案依涉犯刑法公共危險罪移送偵辦。 （警方提供）

新湖警分局在新豐鄉台61線鳳鼻尾隧道北端查獲2名嫌疑人，「翹孤輪」耍帥危險駕車，全案依涉犯刑法公共危險罪移送偵辦。 （警方提供）

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