抓了又放！21歲女車手獲緩刑又涉詐 檢方嘆：輕縱讓詐團更肆無忌憚

彰化地檢署偵辦詐欺案，發現陳女執行緩刑時又涉案，檢方不滿檢警一直抓詐騙，法院卻一直輕判，就是台灣成為詐騙王國的原因。（資料照）

2024/03/30 06:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化21歲陳姓女子，曾擔任詐欺集團收簿手，二審判處1年2月徒刑，得緩刑4年，未料執行緩刑不到2年，陳女又再度提供帳簿給詐欺集團行騙，造成更多受害者，彰化地檢署今再依加重詐欺罪嫌將陳女起訴，對此承辦檢察官強調，為打擊詐騙，「檢警一直抓、一直抓、一直抓」，可是「法院一直放、一直放、一直放」，判決輕縱讓詐騙集團更肆無忌憚。

起訴書指出，陳女曾於2021年擔任收簿車手，彰化地院依幫助3人以上共同詐欺取財罪判處6月徒刑、緩刑2年，檢方不服判決，認為陳女是共犯不是幫助犯，且未跟被害人和解而提出上訴，2022年5月案經台中高分院，改判1年2月徒刑、緩刑4年定讞。

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未料，陳女執行緩刑保護管束時間不到一半年限，又於2023年8月提供個人帳戶給詐騙集團使用，造成吳男等多人被騙，詐取金額逾55萬元，陳女同時與詐欺集團約定擔任車手可獲取4%報酬，以賺取9千元酬勞。事後被害者報警，陳女循線被逮捕。

陳女被捕後否認犯行，並表示「連一塊錢都不願意賠償」，態度囂張。檢方認為，陳女執行緩刑保護管束期限，無視觀護人一再告誡，不可將帳戶交付他人使用，仍貪圖暴利，擔任詐騙集團車手，幫其轉帳、掩護犯罪，導致無辜民眾被騙。

檢方指出，原審判決中，陳女始終否認犯罪，但判決所稱「信經此偵審及刑之宣告教訓，當知所警惕，不致再犯」等語，根本是毫無根據的幻想，且宣告緩刑於法不合，且不適當，倘若陳女未緩刑入監執行，也不會有更多人被陳女所詐騙。

檢方強調，為打擊詐騙，「檢警一直抓、一直抓、一直抓」，可是「法院一直放、一直放、一直放」，又判緩刑，只是讓詐騙集團更肆無忌憚，法院判決的輕縱，也是台灣成為舉世聞名詐騙王國惡名的重要原因。司法一再給予機會，陳女仍狡辯卸責，且不願賠償，毫無悔意，並考量被害人精神、財產損失，請求從重量處有期徒刑5年，以資警懲。

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