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可愛到犯規！參訪萌童緊盯 台中「喵警長」首度服勤怯場

最近才被台中市豐原警分局翁子所收編的浪浪「伍丼么」，模樣超可愛。（警方提供）

最近才被台中市豐原警分局翁子所收編的浪浪「伍丼么」，模樣超可愛。（警方提供）

2024/03/29 16:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市豐原警分局翁子派出所，上月收編一隻無家可歸才約4個月大的小浪浪，取名為「伍丼么」，27日有幼兒園參訪，特別安排牠首度亮相服勤，當員警進行交通安全、預防犯罪宣導，小朋友不敵可愛到犯規的「伍丼么」，頻頻偷瞄，成為趣味插曲。

翁子派出所27日上午為了迎接這群學童，精心安排了參訪內容，員警吳宣緯和簡民憲帶領學童們認識派出所的辦公環境，如偵詢室、人犯留置區，並告訴他們要聽話，不可以做壞事，也介紹警察服勤裝備的功能，以及試坐警車，並順勢宣導遵守號誌，行人要走斑馬線等交通安全觀念。此外為迎接小小嬌客到來，該所特別安排喵星人警長「伍丼么」服勤，意外成為參訪亮點。

所長詹子瑩說，「喵警長」上月初被民眾發現流落街頭送到該所，曾展開協尋未果，確認牠是與媽媽走失的浪浪，當時才約四個月大的牠，被所內每位同仁抱著時會不斷撒嬌，模樣超可愛又惹人憐，經同仁討論，全票通過將牠收編到所內，並以無線電代號取名為「伍丼么」。

但當天首度亮相服勤的「伍丼么」，可能是第一次「為民服務」有些怯場，穿著戰術背心蜷縮在警員懷裡，卻絲毫不減其人氣，反到讓小朋友眼神不時飄向牠，還不斷竊竊私語「好可愛喔！」。

豐原分局長林大為表示，每個孩子都是父母親的寶貝，透過參訪派出所活動，除讓小朋友認識警察工作外，並將自我保護、犯罪防治及交通教育的觀念，透過淺顯易懂的語言讓小朋友們理解，以「寓教於樂」方式，讓小朋友不怕警察，並將治安及交安的觀念向下扎根。

「伍丼么」首度亮相服勤，小朋友眼神不時飄向牠。（警方提供）

「伍丼么」首度亮相服勤，小朋友眼神不時飄向牠。（警方提供）

幼兒園小朋友參訪翁子所。（警方提供）

幼兒園小朋友參訪翁子所。（警方提供）

幼兒園小朋友參訪翁子所。（警方提供）

幼兒園小朋友參訪翁子所。（警方提供）

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