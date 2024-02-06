高市議長康裕成讚春節治安用心維護 慰勞刑大肯定打詐六都第一

高市春節連假治安維護警扛責，議長康裕成慰勞刑大肯定打詐六都第一。（刑大提供）

2024/02/06 16:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕農曆春節將至，高雄市議長康裕成肯定高雄警方維護治安用心，今午2時代表市議會到刑警大隊，頒發慰勞金及慰勞品，慰勉基層官警在年節犧牲假日，堅守崗位執行加強重要節日安全維護工作的辛勞，同時稱許刑大破獲各類刑案績效卓越，在打擊詐欺方面112年發生數較前年減少328件，降幅11.42%，為「六都第一」。

康裕成表示，代表高雄市全體市民感謝第一線工作人員的無私付出，讓市民得以享有一個安心的年假，113年的「加強重要節日安全維護工作」自2月1日22時起至2月15日止，為期15天，為警方重要指標工作之一，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，其中刑事警察大隊主責「治安平穩」中的「強力打擊詐欺、建立無毒家園」工作。

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刑大統計指出，「全般刑案」前（111）年發生數2萬3435件為20年來最低，而112年刑案發生數又較前年減少1932件，呈現逐年減少趨勢，其中暴力犯罪發生數，3年來從51件減少至28件，112年更為歷年來最少。

另在打擊詐欺方面112年發生數較前年減少328件，降幅11.42%，為「六都第一」，其中「假投資詐欺」案件減少幅度更為六都最佳，且在第3波「全國同步打擊詐欺專案行動」經警政署評核為全國第一。

在打擊黑幫部分，共檢肅治平首惡目標102人、共犯成員613人，查扣組織犯罪不法得超過1億1097萬餘元，經警政署評定掃黑績效為特優，有效壓制黑幫氣焰。

此外，高市致力降低街頭暴力案件，從110年發生161件，逐年下降到112年的90件，槍擊案也降至3件，為歷年來最低，交出漂亮的治安成績單。

高市春節連假治安維護警扛責，議長康裕成慰勞刑大肯定打詐六都第一。（刑大提供）

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