涉食安法、過失致死 寶林茶室代班越南籍廚師移送北檢

寶林茶室胡姓代班廚師（中）被移送北檢偵訊。（記者陳志曲攝）

2024/03/29 00:28

〔記者王定傳／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案，事態持續擴大，已有2人就醫不治死亡。新北與士林地檢署昨相驗2名死者，衛福部晚間公布其中一名死者的檢體血液驗出「米酵菌酸」；負責偵辦此案的台北地檢署在27日依涉嫌違反食安法及刑法過失致死罪嫌將負責人黎仿軒、王姓店長、代班的越南籍胡姓廚師列被告偵辦並限制出境出海，昨再指揮台北市信義警分局約談胡男到案。昨深夜11時許，警方將胡男移送北檢複訊，他面對媒體詢問完全不發一語。

本案第一起死者39歲呂姓男子是在24日不治死亡、67歲楊姓男子在27日死亡，因居住地及死亡地點原因，昨分別由新北地檢署及士林地檢署會同法醫對遺體進行解剖，並採集檢體與抽血送驗；衛福部次長王必勝昨晚證實，經過法醫解剖發現，其中一個解剖檢體血液驗出「米酵菌酸」，他也強調，這不是最後結果，未來會持續針對2例死亡個案檢體、住院患者檢體繼續檢驗。

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寶林茶室案發生後，台北地檢署在26日指派民生專組檢察官陳昭蓉偵辦，27日凌晨，檢察官火速指揮信義分局、北市刑大赴餐廳保全證據，翻錄餐廳監視影像，並影印菜單、進貨單、消費紀錄等證物；寶林茶室負責人黎仿軒、周姓廚師、阮姓經理、王姓店長4人以證人身分赴信義警分局做筆錄，清晨5點請回。

27日下午，檢方邀集信義分局、台北市刑大、疾管署、台北市衛生局召開專案會議，釐清並了解狀況，當晚依涉「食品安全衛生管理法及刑法過失致死」罪嫌重大，將黎仿軒、王姓店長、胡男列被告偵辦，並限制出境出海。

北檢昨上午再邀刑事局、台北市刑大、信義分局開會，指揮警方查訪被害者、分店、分析監視錄影資料、整理查扣資料等；昨晚則指揮信義分局約談胡男到案。

寶林茶室越南藉代班廚師胡姓男子（左）被移送北檢複訊，面對媒體詢問完全不發一語。（記者王定傳攝）

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