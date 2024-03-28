騎士疑壓線自摔 後方超載砂石車閃避撞分隔島、圍牆噴飛慘死

警方進行砂石車大型車輛執法專案。（警方提供）

2024/03/28 20:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新埤鄉3月20日發生驚悚車禍，69歲的邱姓砂石車駕駛因前方機車疑似壓線打滑自摔，其為閃避左偏後因衝勢過大連撞分隔島及圍牆才停下，而他也遭巨力拋出車外傷重不治。警方調查發現，砂石清淤工程砂石車自來義山區至新埤鄉林邊溪河床常有超載、滲漏及飛散等情形，騎士無法排除是壓到標線或路面砂石而自摔，將加強相關違規的取締。

繼上週的防酒駕大執法後，為遏止大型車違規，潮州警方再度從昨天開始啟動大執法，針對大型貨車（含砂石車）行經道路加強攔檢稽查，原來，上週該起死亡車禍，警方尋獲機車騎士後，該騎士供稱，當時疑似壓到白色標線而自摔。

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警方指出，從監視影像來看，北上的邱翁眼見前方同向的騎士自摔，唯恐壓到該騎士，因此將車頭左偏，但卻因後方所載砂石量過重導致衝勢過大無法控制，車撞上分隔島仍止不住又再往南下車道撞去，直到撞擊到路外的民宅圍牆才停下，邱翁過程中被甩出車外重傷，雖經送醫仍急救無效宣告死亡。

由於整起車禍的最先起因並非車輛直接碰撞，但最後卻釀1死1傷，警方相當重視，發現現場因砂石公司為抑制揚塵，因此曾進行路面灑水，疑似因混合的泥水導致騎士自摔，引發後續車禍，警方強調，大型車常因「視覺死角」及「內輪差」問題，一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，為防制交通事故發生，自3月27日起連續3日展開大型車輛執法專案，針對大型貨車（含砂石車）行經道路加強攔檢稽查，但騎士不論是壓到標線或是砂石泥水，與事故都有因果關係，將依過失致死罪移送地檢。

潮州警分局統計，去年全年取締砂石車（含其他大型車輛）共41件，其中違規超載7件，將於3月27日至29日執行取締大型車輛違規執法勤務，針對大型車輛攔檢取締，加強攔查路段為185線、185甲線及台一線等，並對超載、超速、酒後駕車、轉彎未依規定及闖紅燈等重點違規項目加強稽查取締，遏止違規發生，以維護行車秩序及用路人行車安全。

警方後續也對車輛進行過磅，發現該限重為35噸的砂石車，仍出現總重38公噸的情形，疑似有超載情形，將再送監理站鑑定，潮州分局長林明波表示，疏濬工程常有超載、滲漏及飛散等情形，該分局將持續規劃取締勤務，展現警方執法決心，同時呼籲大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人。

警方進行砂石車大型車輛執法專案。（警方提供）

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