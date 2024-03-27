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查明「寶林茶室」致命原因 法醫所明9點半解剖遺體

寶林茶室爆發重大食安事件。（記者田裕華攝）

寶林茶室爆發重大食安事件。（記者田裕華攝）

2024/03/27 22:20

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」爆發重大食安事件，目前已造成2人死亡、4人在加護病房急救，新北、士林、台北地檢署漏夜啟動偵辦，並於查扣監視器檔案、員工手套等證物，法醫研究所也接獲緊急請求，預定28日上午9點半於新北市立殯儀館（板橋殯儀館）解剖首名死者遺體，釐清致命原因。

寶林茶室食安事件，北市衛生局已接獲8起通報，一名39歲男子用餐後出現嘔吐、腹瀉、休克等症狀，送新北市聯合醫院三重院區診治，轉診至馬偕醫院時已無生命跡象。新北檢相驗遺體後無法判別死因，緊急請求法醫所協助解剖釐清真相，法醫所已指定一名法醫及助理，於28日上午9點半至板殯解剖，並將抽血檢驗。

另一名66歲男子用餐後也出現腹瀉、虛弱、倦怠狀況，經葉克膜救治仍在27日上午因多重器官衰竭不治，遺體現由士檢相驗中，預計也將請求法醫所協助解剖，確認死因。

本案有新北、士林、台北等3個地檢署偵辦，經過協調，確認全交由北檢統籌辦理，檢察長鄭銘謙指分給民生專組檢察官陳昭蓉指揮偵辦，27日凌晨0時親赴餐廳，並指揮台北市信義警分局、市刑大赴寶林茶室現場蒐證，同時查扣監視器等相關證物以保全證據，後續將釐清究竟是食物中毒、有無下毒等人為犯罪等可能性。

法務部長蔡清祥27日於法務部受訪時表示，新北檢已初步相驗死者遺體，並定於28日上午解剖，另名死者也由士檢相驗中，由於案發地寶林茶室在台北市信義區，故由具管轄權的北檢偵辦，26日即分案，檢察官除於27日凌晨親自到場蒐證，北檢也會與衛福部食藥署密切配合聯繫。

蔡清祥強調，檢察官會盡速釐清死因，除盼能做好食品安全的控管，也會依照蒐證情形決定下一步動作，若察覺有刑事責任，將依法嚴正處理，目前不排除任何的可能性，相信檢察官會依照證據做出最正確的判斷，從速處理。

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