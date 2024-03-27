為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

立委收賄案》陳超明稱當選立委不會逃亡 高院裁定延長限境8個月

高等法院裁定立委陳超明自4月4日起限制出境、出海8個月。（資料照）

高等法院裁定立委陳超明自4月4日起限制出境、出海8個月。（資料照）

2024/03/27 15:25

〔記者楊國文／台北報導〕朝野多位立委身陷SOGO經營權收賄案風波，其中國民黨立委陳超明也涉案，一審被判7年8月，遭限制出境、出海，陳日前具狀表示，今年一月才以最高票當選苗栗縣選區立委，家庭、工作重心均在台灣，將勤勉問政答謝鄉親支持，且已提出500萬元具保金，不可能畏罪逃亡海外，沒有境管必要，但高等法院不採信，裁定自4月4日起限制出境、出海8個月。

高等法院裁定指出，陳超明涉犯貪污治罪條例第5項的不違背職務收賄罪，是法定刑7年以上之罪，且一審被判刑7年8月，足以認定陳的犯罪嫌疑重大。

高院表示，依司法實務，被重判的被告，藉逃匿以規避審判程序及刑罰的執行的可能性高，而且陳超明身為立委，有豐富的人脈和資源，無法排除有逃亡海外的可能，因此仍有限制出境、出海的必要性，裁定自4月4日起，延長限制出境、出海8個月。

另外，高院亦裁定陳超明的辦公室主任梁文一，也從4月4日起，延長限制出境、出海8個月。均可抗告。

檢方調查指控，前太平洋流通投資公司負責人李恆隆涉嫌透過中間人，行賄時任立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以奪回SOGO百貨經營權。

陳超明是以立院經濟委員會召委名義，以開會通知函發函經濟部及致電前經濟部長沈榮津等方式，逼迫經濟部官員參加在東吳大學舉行的公聽會，並以政治獻金方式收受賄賂，檢方偵查後將他起訴，台北地院判陳超明7年8月、梁文一5年徒刑，正由高等法院審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立委收賄案助理梁文一 想跟空姐妻出國旅遊被駁回
2023/08/19 12:48

立委收賄案助理梁文一 想跟空姐妻出國旅遊被駁回
立委收賄案》高院首開庭 陳超明喊冤「說我拿錢辦事是欲加之罪」
2022/10/21 14:48

立委收賄案》高院首開庭 陳超明喊冤「說我拿錢辦事是欲加之罪」

麥卡倫萃綠麥穗 免稅通路限定
立委收賄案》一審判7年8月 陳超明喊冤：將上訴捍衛清白
2022/07/06 10:52

立委收賄案》一審判7年8月 陳超明喊冤：將上訴捍衛清白
立委收賄案辯論 陳超明不認罪：我到底做錯了什麼？
2022/02/18 18:07

立委收賄案辯論 陳超明不認罪：我到底做錯了什麼？

鎖定億級客戶 華銀財管2.0開業
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播