立委收賄案助理梁文一 想跟空姐妻出國旅遊被駁回

陳超明國會辦公室主任梁文一。（資料照）

2023/08/19 12:48

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院認定國民黨立委陳超明，透過其國會辦公室主任梁文一，聯繫白手套郭克銘，向前太流董事長李恆隆收賄100萬元，以向經濟部施壓參加公聽會。梁文一一審被判刑5年，以150萬元交保，限制出境出海。日前，梁以妻子是空服員，有優惠機票，欲帶兒子出國旅行為由，向二審高等法院聲請解除境管，合議庭以無急迫性為由駁回。

梁文一聲請解除境管，主張自己積極配合司法程序，歷次開庭均遵期到庭，無任何逃亡行為，因兒子長期住校，平時他與太太聚少離多，又值國三面臨升學考試期間，僅剩開學前短暫假期得出遊。

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梁文一請求法官考量其妻任職空服員有機票優惠，家庭出遊為固定行程，希望法官考量他妻小均住國內，無法在海外工作，亦未有海外任何資源，無拋家棄子潛逃可能，為珍惜親子相聚時光，不留下遺憾，請求准予暫時解除限制出境，他願以現住房屋或法院認為需要的保證金提供擔保。

高院指出，梁文一與家人一同出國旅遊並非維持生活所必要的行為，尚難認有出國急迫性與必要性；又梁文一所重者在與家人散心，同遊地點非必出境不可，國內旅遊未受限制，尚難認梁文一有出境、出海的必要性及絕對不可替代性。至於是否遵期到庭，與解除限制出境後是否滯留國外不歸，並無必然關係。

高院審酌本案目前審理進度、梁文一涉案罪質的輕重、受有罪判決可能性、出境必要性等因素，認限制出境已是限制梁文一基本權利較為輕微的替代保全手段，日前駁回其聲請。可抗告。

北院認定，陳超明透過梁文一與白手套郭克銘居間聯繫，向李恆隆收賄100萬元，以立院經濟委員會召委名義，向經濟部施壓，要求派官員參加2019年12月18日由東吳大學法學院在立法院紅樓借場地舉辦的「公司法適用鑑定公聽會」，在邀請函蓋上辦公室的用印，轉送經濟部；陳超明並於同月16日，親自致電時任經濟部長沈榮津，要求派官員出席。

梁文一在偵查中經檢察官聲請羈押，北院先裁定羈押禁見，後准予150萬元交保並境管。梁一審被依貪污罪判刑5年，全案上訴二審中。

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