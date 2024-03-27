澎湖海巡隊查扣越界中國漁船 罕見未發布新聞

澎湖海巡隊查扣中國粵南澳籍漁船，疑似「時機敏感」未發新聞。（記者劉禹慶攝）

2024/03/27 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船在「金門」事件後，大舉越界台灣領海，繼25日海巡署接連在台中、新竹外海驅離4艘中國漁船，卻發現「只越界不作業」奇特景象，動機相當可疑之外，澎湖海巡隊26日也查扣1艘侵門踏戶越界中國漁船作業，卻未發新聞，同樣罕見，引發外界諸多揣測。

根據了解，這艘中國「粵南澳漁」籍漁船昨（26）日上午趁著澎湖海象作外界業不佳，海面霧氣繚繞之際，越界進入澎湖西嶼西北的小門海域施放白鐵籠，捕捉黃石斑（中勾）、布氏長棘鯛（盤仔）等魚，遭澎湖海巡發現查緝，雙方經過一番追逐， 澎湖海巡隊順利登船，船上8名船員及大批剛捕撈的魚貨，越界捕撈證據確鑿，海巡隊將船隻及船員押回馬公港留置調查。

請繼續往下閱讀...

以往按照慣例，澎湖海巡隊查扣中國漁船，都會發布新聞，但此次卻罕見隻字未提；反觀25日下午海巡分別在新竹、台中外海共發現4艘中國福建漁船，越界非法進入我國限制海域，雖然沒有捕魚，也立刻驅離，海巡還刻意大力宣傳。

14日在金門東碇島海域沉沒的是「閩龍漁61222」漁船屬福建龍海籍，一般而言，中國「閩龍漁」籍漁船都是拖網作業，「粵南澳」漁船是使用白鐵魚籠作業，但值得注意的是此艘粵南澳籍漁船配備北斗衛星通訊天線，類似台灣漁船用的GPS定位器，但台灣漁船接受美國等其他國家衛星訊號，由於天線類似移動基地台，可接收訊號，也能傳送相關資訊。

中國粵南澳籍漁船配備白鐵魚籠，專捉底棲高經濟魚類。（記者劉禹慶攝）

中國漁船配備北斗衛星通訊天線，除了通訊外，也擔心肩負其他任務。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法