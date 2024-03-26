越界不捕撈？4中國漁船可疑 台中海巡強力驅離

中國漁船頻頻越界，台中海巡隊出動驅離。（民眾提供）

2024/03/26 11:20

〔記者歐素美／台中報導〕中國漁船越界至台灣領海卻未進行捕撈作業，行為可疑！昨連續有4艘中國漁船越界到台中港及松柏港外，雖未進行捕撈作業，但台中海巡隊獲報，立即上前強制驅離，以保護我國海域資源

海巡署艦隊分署台中海巡隊表示，昨天凌晨3點多，漁民通報稱在台中港外27浬處有越界中國漁船，台中海巡隊線上巡防艇 PP-10035艇立即前往通報海域查處。

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不料，這2艘漁船於上午6點，竟又跑到新竹香山外海40浬處海域，越界進入我國限制水域，雖然未作業，但海巡隊依法實施廣播驅離，將2艘中國漁船驅離至領海基線外24浬，並於現場監控目視其向外海駛離。

無獨有偶，昨天下午1點左右，又有2艘中國漁船在台中松柏港外30浬處海域，越界進入我國限制水域，但未作業，台中海巡隊依舊依法實施廣播驅離，將2艘船驅離至領海基線外24浬，並於現場監控目視其向外海駛離。

台中海巡隊表示，中部海域時有中國漁船伺機越界作業，為保護我國海域資源，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標，未來仍將持續加強防範及提升執法量能。

台中海巡隊並呼籲民眾若發現海上任何不法，請撥打海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

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