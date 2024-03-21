中國「三無」漁船越界避風 澎湖海巡強力驅離7艘捍衛海疆

澎湖海域發現多艘中國三無漁船越界，船上還加裝防登檢鐵桿。（澎湖海巡隊提供）

2024/03/21 12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國「三無」漁船上月在金門海域翻覆2死，引發兩岸糾紛，近日又肆無忌憚大舉越界到澎湖海域，海巡署艦隊分署第八海巡隊屏東艦及10087巡防艇20日執行「護永專案-威力掃蕩」勤務，分別於七美及貓嶼附近海域發現多艘中國「三無」船進入我國禁止水域，隨即廣播、鳴笛強力驅離。

近期澎湖海域因受強勁東北季風影響，導致海象不佳，20日海象惡劣（7-8陣風10級、浪高3-4米），第八海巡隊為防杜中國漁船越界避風及趁機作業，執行「護永專案-威力掃蕩」勤務，屏東艦及10087巡防艇以雷達偵蒐海上可疑目標，並與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證，搜尋海上可疑目標。

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屏東艦於下午3時15分在七美南10浬附近海域，發現船名皆已塗抹掩蓋的中國5艘越界漁船；另10087巡防艇於下午5時22分在草嶼南2.8浬附近海域發現2艘越界中國漁船，船名不明，都因海象不佳，有安全顧慮，無法登檢，實施廣播、水砲及鳴笛方式驅離越界這個漁船向外駛離，遠離我國領海，除了船名刻意掩蓋的「三無」船外，多艘漁船還加裝防登檢鐵桿。

海巡署金馬澎分署表示：近期社會大眾對中國漁船越界多所關注和討論，但分署仍秉持不迴避、不退縮，堅定的執法立場，力行維護國家海域安全，確保我海域治安，保障我漁民生計及作業安全，請國人放心並籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現中國漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將立即派艇前往處理。

中國漁船船名刻意掩蓋，成為三無漁船動機可疑。（澎湖海巡隊提供）

海巡署採取強力噴灑水柱方式，驅離中國漁船遠離我國海域。（澎湖海巡隊提供）

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