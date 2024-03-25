老婦過斑馬線遭撞亡 鹿港警抓未禮讓行人1個月開罰63張

鹿港鎮老婦上個月去黃昏市場買菜，走在斑馬線上遭撞不治身亡，警方擴大執法，1個月開出63張未禮讓行人罰單。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/03/25 22:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣上個月發生77歲買菜老婦走斑馬線遭撞送醫不治，鹿港警分局對重要路口，祭出強力執法，意外發生1個月來，共開出63張未禮讓行人罰單，不少人接到罰單都哇哇叫，因為汽車開罰6000元，機車第一次未禮讓行人罰1200元，如1年內有2次以上未停讓行人者也加重處罰至6000元。警方呼籲，看到斑馬線有行人穿越就要依規定停等行人，一起努力洗刷行人地獄的惡名！

有鹿港民眾表示，日前行經鹿港、福興交界處的黃昏市場，因為突然有行人跑出來，讓他已來不及煞車停等，結果就被員警攔下來開單。他才知道，原來黃昏市場的福興鄉中正路上劃有斜紋，原來那也是斑馬線，當他要繳罰單時，才知道現在汽車駕駛未禮讓行人，一開罰就是至少6000元，還要被違規記點數3點，真是讓人嚇傻了。

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鹿港警方指出，由於轄區內發生買菜老婦走斑馬線遭撞送醫不治的重大意外，除了與縣府、民代共同會勘交通設施的改善措施外，也同步加強轄內大執法，針對鹿港鎮、福興鄉有劃設斑馬線的重要路口來宣導，一旦發現規就會攔下來開單告罰。

警方表示，該分局從2月20日到3月22日，共針對未禮讓行人開出63件罰單，平均每天約開出2件，大多數用路人都供稱，因為看到行人已經來不及了停下來，才會經過斑馬線卻未禮讓行人。至於，中正路黃昏市場的部分，還是有很多人不知道斜紋斑馬線也是斑馬線的一種，加上未養成看到閃黃燈就減速的行車習慣，往往看到行人就已經來不及禮讓了。

許多民眾表示，未禮讓行人的罰款從去年開始加重處理，除了讓荷包大傷以外，還會被記違規數3點，1年內如累計到6點就要參加道安講習，如果1年內累計12點，就要吊扣駕照2個月，一旦被開過未禮讓行人的罰單，下次再也不敢了。

鹿港鎮老婦上個月去黃昏市場買菜，走在斑馬線上遭撞不治身亡，警方擴大執法，1個月開出63張未禮讓行人罰單。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港民眾行經鹿港、福興交界處的黃昏市場，被警方攔下開了未禮讓行人的罰單，代價就是6000元飛了。（民眾提供）

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