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彰化買菜老婦走斑馬線遭撞擊送醫不治 影像曝光

彰化縣鹿港鎮買菜老婦走斑馬線要去中正路的黃昏市場。（圖由民眾提供）

彰化縣鹿港鎮買菜老婦走斑馬線要去中正路的黃昏市場。（圖由民眾提供）

2024/03/01 15:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮77歲吳姓老婦到黃昏市場買菜遭撞送醫不治，撞擊影片曝光了！從影片中看到，老婦走斑馬線穿越中正路，才走到一半就被車子撞上，整個人彈到擋風玻璃又重摔落地，才會造成頭部出血嚴重。鹿港警分局表示，該分局今年1、2月取締未禮讓行人累計共有27件，將加強宣導，加強執法。

鹿港警分局表示，中正路黃昏市場位於鹿港鎮與福興鄉的交界處，也是市區通往彰鹿路、台17線主要聯絡道路，加上中正路有鹿基醫院、鹿港國中，在放學、下班的交通尖峰時間，車流量很大，且中正路有鹿基醫院，速限為50公里。

從撞擊影片來看，當時吳姓老婦就走在斑馬紋行人穿越道上，才剛剛走到一半，快要到黃昏市場入口，就與行駛在中正路內側車道的自小客車發生碰撞，駕駛雖然立即停車，但老婦先是彈到擋風玻璃又隨即重摔落地。

警方指出，老婦當天是跟丈夫一起出門，老婦自行去買菜，丈夫等了一陣子，覺得妻子怎麼買菜買這麼久，準備跑到市場去找人，卻突然聽到救護車的聲音，才發現是妻子遭自小客車撞到了。

警方表示，這起意外初判是自小客車駕駛未禮讓行人，酒測值為零，持有駕照正常，當時行駛車速也符合規定，並未超速。

鹿港警分局強調，該分局今年1、2月取締未禮讓行人累計共有27件，依規定將處1200元以上、6000元以下罰鍰，針對汽機車用路人對於行人穿越斑馬線應予以禮讓通行，將會加強宣導，也加強執法。

彰化買菜老婦走斑馬線遭撞擊，整個人彈飛，先是撞到擋風玻璃再掉落。（圖由民眾提供）

彰化買菜老婦走斑馬線遭撞擊，整個人彈飛，先是撞到擋風玻璃再掉落。（圖由民眾提供）

彰化買菜老婦走斑馬線遭撞擊，整個人彈飛，先是撞到擋風玻璃再掉落。（圖由民眾提供）

彰化買菜老婦走斑馬線遭撞擊，整個人彈飛，先是撞到擋風玻璃再掉落。（圖由民眾提供）

彰化買菜老婦走斑馬線遭撞擊，整個人彈飛，先是撞到擋風玻璃再掉落。（圖由民眾提供）

彰化買菜老婦走斑馬線遭撞擊，整個人彈飛，先是撞到擋風玻璃再掉落。（圖由民眾提供）

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