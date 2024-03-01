又見行人地獄！彰化老婦買菜走斑班線遭撞飛 傷重不治

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（民眾提供）

2024/03/01 12:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見走斑馬線被撞飛！彰化縣鹿港鎮77歲吳姓婦人2月20日到鹿港鎮與福興鄉交界的中正路黃昏市場買菜，行走在斑馬線時，遭到61歲何姓男子駕駛自小客車撞擊，吳婦整個人彈到擋風玻璃再落地，吳婦送往彰濱秀傳醫院急救，因為臚內出血嚴重，2月23日宣告不治，何男酒測值為零，駕照正常，肇事原因為未禮讓行人，警方將何男以過失致死罪嫌偵辦。

鹿港警分局交通分隊林群皓表示，這起意外發生在2月20日傍晚6點33分，地點就在福興鄉中正路黃昏市場前方的斑馬紋行人穿越道，當時吳姓老婦沿著斑馬線由東向西，也就是往黃昏市場方向行走，而何姓男子駕駛自小客車在中正路內側車道，由市區往彰鹿路方向行駛，雙方發生碰撞，吳姓老婦當場彈飛，送往彰濱秀傳醫院急救後宣告不治。

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警方表示，這起意外肇事原因初判，何男駕車行經黃昏市場路段，中正路有閃黃號誌、斑馬紋行人穿越道，何男未禮讓行人、未注意車前狀況，全案依過失致死罪嫌偵辦。

彰濱秀傳醫院表示，吳姓老婦因為臚內出血嚴重，昏迷指數只有3，立即安排插管治療，由於腦出血與頭部外傷引起中樞神經衰竭，2月23日上午9時宣告不治。

由於彰化縣伸港鄉陳姓三姊弟在2月22日傍晚行走斑馬線，與綠燈直行的休旅車發生撞擊，2姊妹命危，仍在仍在搶救中，而吳姓老婦也是行走斑馬線遭自小客車撞飛後送醫不治，也讓交通安全成為地方高度討論話題。

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（民眾提供）

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉與鹿港交界的中正路黃昏市場，有設置閃黃燈與斑馬紋的行人穿越道。（記者劉曉欣攝）

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