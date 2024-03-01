為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

又見行人地獄！彰化老婦買菜走斑班線遭撞飛 傷重不治

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（民眾提供）

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（民眾提供）

2024/03/01 12:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見走斑馬線被撞飛！彰化縣鹿港鎮77歲吳姓婦人2月20日到鹿港鎮與福興鄉交界的中正路黃昏市場買菜，行走在斑馬線時，遭到61歲何姓男子駕駛自小客車撞擊，吳婦整個人彈到擋風玻璃再落地，吳婦送往彰濱秀傳醫院急救，因為臚內出血嚴重，2月23日宣告不治，何男酒測值為零，駕照正常，肇事原因為未禮讓行人，警方將何男以過失致死罪嫌偵辦。

鹿港警分局交通分隊林群皓表示，這起意外發生在2月20日傍晚6點33分，地點就在福興鄉中正路黃昏市場前方的斑馬紋行人穿越道，當時吳姓老婦沿著斑馬線由東向西，也就是往黃昏市場方向行走，而何姓男子駕駛自小客車在中正路內側車道，由市區往彰鹿路方向行駛，雙方發生碰撞，吳姓老婦當場彈飛，送往彰濱秀傳醫院急救後宣告不治。

警方表示，這起意外肇事原因初判，何男駕車行經黃昏市場路段，中正路有閃黃號誌、斑馬紋行人穿越道，何男未禮讓行人、未注意車前狀況，全案依過失致死罪嫌偵辦。

彰濱秀傳醫院表示，吳姓老婦因為臚內出血嚴重，昏迷指數只有3，立即安排插管治療，由於腦出血與頭部外傷引起中樞神經衰竭，2月23日上午9時宣告不治。

由於彰化縣伸港鄉陳姓三姊弟在2月22日傍晚行走斑馬線，與綠燈直行的休旅車發生撞擊，2姊妹命危，仍在仍在搶救中，而吳姓老婦也是行走斑馬線遭自小客車撞飛後送醫不治，也讓交通安全成為地方高度討論話題。

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（民眾提供）

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（民眾提供）

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（記者劉曉欣攝）

彰化老婦到福興鄉中正路黃昏市場買菜，走斑班線遭自小客車撞飛，急救宣告不治。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉與鹿港交界的中正路黃昏市場，有設置閃黃燈與斑馬紋的行人穿越道。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉與鹿港交界的中正路黃昏市場，有設置閃黃燈與斑馬紋的行人穿越道。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女駕駛未禮讓行人 直接撞 法官斥助長「行人地獄」惡名
2024/01/08 05:30

女駕駛未禮讓行人 直接撞 法官斥助長「行人地獄」惡名
又見「帝王行人」！路人站斑馬線上聊天 汽車卡住1分鐘不敢過
2023/12/17 21:40

又見「帝王行人」！路人站斑馬線上聊天 汽車卡住1分鐘不敢過

陽明商圈有新建設 換屋族紛換新大樓
國中生漫畫得獎被砲轟 沈榮欽力挺：別讓醜陋的人傷害表現自由
2023/12/13 19:01

國中生漫畫得獎被砲轟 沈榮欽力挺：別讓醜陋的人傷害表現自由
國中生創作「帝王條款」漫畫網友戰翻 Cheap再嗆聲
2023/12/13 08:58

國中生創作「帝王條款」漫畫網友戰翻 Cheap再嗆聲

聯邦神卡國旅最高6%、旅日最高4.5%
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播