越籍、台籍採茶女打架都判拘役 台籍女多罵2字再加1罪

採茶季節台籍女採茶工和越籍女採茶工，在採茶車上大打出手，互控傷害，越籍女還加控台籍女公然侮辱罪名。採茶情境照，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/25 22:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕年輕越籍女採茶工與中年台籍採茶女工，兩人下山途中在採茶車上吵起來，越籍女毆打台籍女的臉，再拉扯其頭髮，台籍採茶婦也用手抓越籍女的臉，兩人都掛彩，台籍採茶婦暴氣，用越南語大罵對方「妓女」，兩人互控傷害，越女加告台女觸犯公然侮辱罪，南投地院近日將兩人以傷害罪名，各判拘役50日，另又以公然侮辱罪名，判台籍採茶婦罰金6000元。

現年24歲的黃姓越籍採茶女工，去年與一群採茶工人一起上山採茶，採完茶後，下午3點多，大家坐採茶車下山，黃女不知何故就與43歲的童姓台籍採茶婦吵起來，兩人愈吵愈兇，黃女氣到徒手毆打童婦的臉部，並拉扯童婦的頭髮，致童婦頭皮鈍傷合併腦震盪，另外鼻子鈍傷、右側手部挫傷、左側小腿挫傷。

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童婦被毆打臉部、抓頭髮後，也不甘示弱，用手抓黃女的臉，致黃女臉部多處抓傷紅腫的傷害。而童婦怒不可抑，用越語罵黃女「妓女」，兩人後來被其他採茶女工拉開，下山後均衝到派出所互控傷害，黃姓越籍女子還加告童婦觸犯公然侮辱罪。

台籍童婦坦承抓傷越籍黃女，否認有辱罵她「妓女」，惟車上有人作證有聽到；而黃女則否認有打童婦，兩人在南投地院法官審理期間，均未能與對方達成和解，因此法官均依傷害罪名判處兩人各拘役50日，若易科罰金折合5萬元。另童婦觸犯公然侮辱罪部分，判處罰金6000元。全案可上訴。

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