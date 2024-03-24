惡意逼車鬼切害人犁田還嗆聲 新竹道路惡霸GG了

惡意逼車鬼之切入還嗆是報應，道路惡霸遭地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/03/24 08:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子騎機車與郭男機車發生糾紛，陳男竟加速尾隨來個「鬼之切入」，讓郭男措手不及而犁田，事後又加速逃逸，陳男落網後還跟警方嗆這是郭男的報應，新竹地院認為陳男惡性重大且毫無悔意，依傷害罪判刑5月。

法官調查，前年7月8日8點多陳男騎機車沿新竹市水田街由南往北方向行駛，因與郭男所騎機車有行車糾紛，因而心生不滿，以相當接近之距離自郭男左側超越，且在與二車前方其他車輛距離甚遠之情況下，在其機車尚未完全超越郭男機車時，一邊按煞車、一邊向右偏駛侵入郭男機車行進方向。

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陳男機車右後方排氣管撞擊郭男機車前輪左側，郭男因而失控人車倒地，全身多處挫擦傷，陳男旋即騎機車離開。

陳男於審理中自承：郭男知道雙方先前有發生糾紛，他是因為氣不過，所以車子才會切到郭男前面想要叫他停下來，郭男做的不雅動作讓我非常氣憤，他的目標就是要把郭男攔下來。

法官審酌陳男僅因對發生行車糾紛而心生不滿，已預見在其機車尚未完全超越告訴人機車情形下，一邊按煞車、一邊向右偏駛侵入告訴人機車行進方向，極易發生碰撞導致告訴人人車倒地而傷及他人生命、身體，猶決意為之，其騎車恣意減速、偏駛之方式，導致他人行進間之人車倒地受傷，又隨即駕車離開，確對告訴人及其他用路人造成交通危險，行為之危險性極高，應嚴予譴責。

此外陳男於警詢時否認其機車有跟告訴人車輛發生碰撞，表示是告訴人自己摔車，是告訴人自己的報應，再於地院審理中辯稱：告訴人完全在說謊，我沒有撞到他，我也不是故意要去撞他，僅於了解法律適用關係後，於審理最終表達對於傷害部分認罪之意，難認被告正視己非，真心悔悟，不宜輕縱，而被告於審理過程中一再指責告訴人之過錯，未見反省，於本案偵審期間亦未曾向告訴人表示歉意或積極提出和解賠償條件，全案依傷害罪判刑5月。

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