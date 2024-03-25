中和乾屍案監院糾正新北市府 張維倩籲設跨局處整合平台協助

張維倩呼籲市府，應重視各部門間實際橫向聯繫，面對脆弱家庭的問題設立跨局處資訊整合平台即時提供協助，以便及時發現問題、協調解決。（圖取自張維倩臉書粉專）

2024/03/25 21:20

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市中和區一家4口母子陳屍家中，弱勢8旬老翁陪伴3具乾屍數月，卻無人發現，引起社會關注。監察委員調查指出，新北市鄰里人力資源嚴重不足；市府機關各自為政，整合服務失靈，糾正市府並請衛福部、內政部從政策面檢討改進。對此，新北市議會民進黨團總召張維倩今天表示，市府應重視各部門間實際橫向聯繫，面對脆弱家庭的問題設立跨局處資訊整合平台即時提供協助，避免憾事發生。

張維倩指出，第一線社工缺乏外加局處間無法橫向溝通合作，導致一連串的社安網問題不斷，照顧通聯機制也因人力不足無法支撐，呼籲市府應重視各部門間實際橫向聯繫，面對脆弱家庭的問題設立跨局處資訊整合平台即時提供協助，以便及時發現問題、協調解決，杜絕類似案件再度發生。

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張維倩說，全市幅員廣闊，每一名里幹事平均需服務2.87里，甚至有人同時服務4里，業務包山包海，過去疫情期間更肩負第一線發送防疫物資的角色，負荷只會愈來愈沉重，建議可以強化鄰長功能，讓鄰長補足社區安全網的一環。

她認為，不能只單一責咎於里幹事員額不足，從上級工作調度是否有效率，勿指派權責範圍以外事務，善用新科技的通報系統，都是解決里人力不足導致負荷過重的燃眉之急。

社會局稍早回應，虛心聆聽各方意見，跟中央都會不斷檢討、提升專業照顧，強化區級社福整合平台及里鄰系統，關懷家中2名以上障礙者家庭及雙老家庭，當發現異狀立即通報，跨網絡及跨單位就會一起討論及協助。

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