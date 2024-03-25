不是酒醉！屏東男子吃完安眠藥外出 倒臥路旁水溝呼呼大睡

警方及救護人員將林男送醫救治。（里港警分局提供）

2024/03/25 12:29

〔記者葉永騫／屏東報導〕睡得很誇張！屏東縣鹽埔鄉一名林姓男子因為睡眠障礙服用安眠藥後外出，竟倒在路旁水溝呼呼大睡，叫也叫不醒，民眾以為酒醉路倒報警處理，員警到場後發現林男身上沒有酒味，通知救護人員到場協助送醫，並通知家屬到場，才知道是吃安眠藥睡昏了。

里港警分局表示，這起案件發生在20日晚上8點多，鹽埔分駐所長王承修、警員莊家豪巡邏時接獲民眾報案，指稱有一名男子疑似酒醉路倒在道路水溝旁，警方於鹽埔鄉勝利路段找到倒臥的男子，身上沒有酒味，但叫也叫不醒，無法正常對答，於是撥打119請救護人員到場協助，先將男子送醫救治，但因為其身上沒有證件，就在員警苦思如何聯繫家屬時，所幸有路過民眾認出這名男子就居住在鹽埔鄉的村落，在聯絡上當地村長後才確認身分並通知家屬到場。

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所長王承修說，路倒男子為約50歲的林姓男子，因睡眠障礙平時有在服用安眠藥，因為服藥後自行出門，在藥效發作後導致路倒在街頭呼呼大睡，家屬根本不知林男跑到外面，很可能發生意外，相當感謝警方及救護人員熱心援助，警方也呼籲，如果親人平時有服藥習慣，務必多加注意及關心，避免意外發生。

林男倒臥在路邊水溝，警方及救護人員將林男送醫救治。（里港警分局提供）

林男睡到很跨張，就在路邊水溝上呼呼大睡，警方到場處理。（里港警分局提供）

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