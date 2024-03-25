為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

懲戒法院前院長李伯道被檢舉私用特別費 今傳喚出庭

懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

2024/03/25 12:24

〔記者錢利忠／台北報導〕懲戒法院前院長李伯道涉入性騷擾女部屬疑雲，被監察院及法官評鑑委員會，雙雙移送懲戒法院職務法庭審理中；除性騷擾案以外，司法院另接獲檢舉，指李於任內疑將公用咖啡豆帶回家，並疑使用首長特別費來支付私人餐敘費用，李因此被函送台北地檢署偵辦，北檢今傳喚李出庭釐清疑點。

李伯道涉入性騷擾案之後，司法院於內部調查期間另接獲檢舉，指李曾以首長特別費支付親友的餐敘費用，並疑將公款購入的公用咖啡豆帶回家私用，由於舉發內容已涉及違反貪污治罪條例等刑事責任，司法院因此將李函送北檢偵辦。

關於李所涉性騷擾一案，今年2月19日早上，職務法庭傳喚李伯道出庭，不過李放棄替自己辯白的機會，委由辯護律師出庭，因該案涉及性騷擾事件，司法院主張不公開審理，職務法庭諭知閉門審理。

司法院認定李伯道涉嫌性騷擾女部屬，移請法評會審議，法評會去年決議評鑑成立，移請職務法庭審理並建議撤職；同一時間，監察院也立案調查性騷擾案，去年也認定性騷擾成立，提起彈劾，再送職務法庭審理；李伯道除了因涉及性騷擾事件，陷入名譽與退休金的保衛戰之外，另捲入貪瀆等刑事犯罪疑雲，現由北檢偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
李伯道神隱！涉性騷放棄親自辯駁 司法院要求不公開審理
2024/02/19 10:38

李伯道神隱！涉性騷放棄親自辯駁 司法院要求不公開審理
懲戒法院2/19開庭審理「家醜」 傳前院長李伯道「回娘家」受審
2024/02/18 23:21

懲戒法院2/19開庭審理「家醜」 傳前院長李伯道「回娘家」受審

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
3個月未決議遭監院攔胡 法評會揭審李伯道案原委
2023/12/07 18:29

3個月未決議遭監院攔胡 法評會揭審李伯道案原委
前懲戒法院長熊抱性騷女部屬／監院13:0 彈劾李伯道
2023/12/07 05:30

前懲戒法院長熊抱性騷女部屬／監院13:0 彈劾李伯道

49萬即簽約住近市府站
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播