懲戒法院前院長李伯道被檢舉私用特別費 今傳喚出庭

懲戒法院前院長李伯道。（資料照）

2024/03/25 12:24

〔記者錢利忠／台北報導〕懲戒法院前院長李伯道涉入性騷擾女部屬疑雲，被監察院及法官評鑑委員會，雙雙移送懲戒法院職務法庭審理中；除性騷擾案以外，司法院另接獲檢舉，指李於任內疑將公用咖啡豆帶回家，並疑使用首長特別費來支付私人餐敘費用，李因此被函送台北地檢署偵辦，北檢今傳喚李出庭釐清疑點。

李伯道涉入性騷擾案之後，司法院於內部調查期間另接獲檢舉，指李曾以首長特別費支付親友的餐敘費用，並疑將公款購入的公用咖啡豆帶回家私用，由於舉發內容已涉及違反貪污治罪條例等刑事責任，司法院因此將李函送北檢偵辦。

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關於李所涉性騷擾一案，今年2月19日早上，職務法庭傳喚李伯道出庭，不過李放棄替自己辯白的機會，委由辯護律師出庭，因該案涉及性騷擾事件，司法院主張不公開審理，職務法庭諭知閉門審理。

司法院認定李伯道涉嫌性騷擾女部屬，移請法評會審議，法評會去年決議評鑑成立，移請職務法庭審理並建議撤職；同一時間，監察院也立案調查性騷擾案，去年也認定性騷擾成立，提起彈劾，再送職務法庭審理；李伯道除了因涉及性騷擾事件，陷入名譽與退休金的保衛戰之外，另捲入貪瀆等刑事犯罪疑雲，現由北檢偵辦中。

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