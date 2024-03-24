公墓烽火連綿 南投消防啟動空拍機監控及擴音喊話「不要再燒了」

南投縣消防局第2大隊透過空拍機針對轄內大型公墓進行預警監控，下方多處是焚燒產生的煙霧，令消防隊員憂心忡忡。（中心碑消防分隊提供）

2024/03/24 10:24

〔記者佟振國／南投報導〕逐漸進入清明掃墓祭祖高峰，但民眾用火不慎也導致公墓火警頻發，南投縣消防局昨天則是啟用空拍機進行公墓火警監控並搭配語音宣導民眾注意用火安全，但還是防不勝防，全縣仍發生50起公墓雜草火警，「旺」到令各消防分隊打火弟兄身心俱疲，累喊「大家別再燒了！」

清明節將至，不少民眾提前掃墓祭祖，目前也進入公墓火警高峰期，民眾焚燒香燭、金紙，若未徹底熄滅，容易引燃周邊雜草，加上近來天氣偏乾，火勢往往一發不可收拾，最近週休假日縣內公墓火警頻傳，累翻消防隊員及義消。

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為此昨天消防局則是通令各消防大隊啟動空拍機，針對轄內主要大型公墓進行大範圍的監控，透過空拍也令打火弟兄憂心忡忡，下方多處冒著燃燒香燭、金紙而起的煙霧，這些如果未能徹底熄滅，又可能是下一場公墓火警的開始。

消防局第2大隊表示，除了透過空拍機進行公墓火警監控，空拍機上也備有語言廣播，不斷宣導掃墓祭祖的「四不一要」，即紙錢不燃燒，放置集中燃燒處或以米代金，除草不用火、爆竹不燃放環保又安全、菸蒂不亂丟及垃圾要帶走。

消防隊員用心防範公墓火警，若民眾不配合還是防不勝防，昨天縣內仍發生50起公墓雜草火警，中心碑消防分隊則在臉書大歎每年清明時刻，民眾家族團聚祭拜祖先，消防隊卻疲於奔命挫哩等，祈求民眾務必配合消防安全，公墓火警不要再燒了。

民眾用火不慎致公墓火警頻傳，連祖先也遭殃。（中心碑消防分隊提供）

近來高溫偏乾，民眾掃墓祭祖若不謹慎處理殘火，極容易引發火警。（中心碑消防分隊提供）

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