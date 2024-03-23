為「專案績效」偽造酒測時間 國道警分隊長痛失10萬獎金

張員被判記過確定。（資料照）

2024/03/23 21:10

〔記者吳政峰／台北報導〕國道公路警察局張姓警務員擔任國道六隊竹林分隊分隊長期間，實施專案路檢勤務前，先於傍晚5點14分攔到謝姓酒駕犯，為提高專案績效，把酒測時間調為6點1分，被新竹地院依公務員登載不實文書罪處1年2月刑，懲戒法院日前再判其記過一次確定，張員痛失10萬餘元年終工作獎金。

2021年2月1日下午6點至8點，張員擔服「取締未繋安全帶、貨車後車廂附載乘客」專案路檢勤務，為了提早準備，他5點就帶兩名員警及一名小隊長，前往新竹關西入口匝道處實施路檢，才剛值勤14分鐘，就攔到謝姓酒駕犯。

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張員親自操作RBT IV舊型酒測器，先兩度對謝男施以酒測，酒測值均超標，已達公共危險罪門檻，但他為了配合專案勤務實施時間查緝酒駕，同日5點19分操作主機面板時間設定按鈕，將顯示時間調整為「6點」，第三度對謝男施以酒測，取得酒精濃度測定值為0.29MG/L、顯示時間為「6點1分」的列印單。

謝男在受測者欄上簽名，張員則在施測者欄上蓋用職章，並把謝帶回國道六隊龍潭分隊接受調查，導致下屬依不實測定時間製作筆錄及開單。而後所屬機關清查，發現張男前後共實施三次酒測，前兩筆酒測資料卻消失，疑似規避紀錄調閱查詢，依公務員登載不實罪送辦。

全案於新竹地院審理期間，謝男同意認罪協商，獲判處1年2月刑，緩刑3年，向公庫支付10萬元。內政部另移付懲戒，懲戒法院一審考量違失情節輕重，判張員記過一次。

張員嫌懲戒太重，上訴否認刪除酒測紀錄及修改時間，並強調記過就不能領取逾10萬元的年終獎金，嚴重影響生計，請二審改判申誡兩次。但二審認為一審判決無誤，亦未違背法令，日前駁回其訴，全案確定。

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