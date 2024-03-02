男子肇事報警自首仍被判刑 原因竟是漏說這句話

陳男發生車禍主動報警，卻沒承認有酒駕，遭判刑4月。（資料照）

2024/03/02 18:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子日前駕駛小貨車不慎撞到他人車輛，陳男自知理虧，趕緊打電話報警並自首，不過警方聞出陳男身上酒味，經酒測達0.64，立即依公共危險罪法辦，一審判決4月，陳男抗告喊冤，稱他是事故前一天飲酒，不知酒精還在，事後也主動報警，希望法官予以緩刑。法官審理認為，陳男報警時沒說有酒駕，不符自首原則，因此駁回抗告。

判決書指出，陳男去年駕駛小貨車行經和美鎮某街道時撞到他人車輛，陳男主動報警自首，警方到場聞到陳男身上有酒味，經酒測值達0.64，陳男才坦承喝酒，去年8月經彰化地院簡易判決，依公共危險罪判處4月。

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判決結果令陳男不滿並提抗告，他主張，發生車禍後是他打電話報警，而且他是前一天喝酒，並不知道酒精影響還在，且事後也賠償對方修車費用4000元，並達成和解，希望法院再給他一次機會，判他緩刑。

法官審理認為，陳男雖主動報案，但未主動向警方承認開車前有飲酒事實，直到警方發現有酒駕嫌疑，經酒測亦超標，因此難以認定符合自首規定減刑。法官審酌，陳男未等酒精消退，即駕車行經熱鬧街區，其危險性比平常高出許多，足見其忽視國家嚴禁酒駕的規範跟用路人安全，因此認為有必要執行原審量刑，使其記取教訓，不致再犯。

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