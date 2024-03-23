自駕夜遊西嶼外垵三仙塔 車輛打滑自撞2女受傷送醫

西嶼外垵三仙塔，近年來成為著名觀光地標。（記者劉禹慶攝）

2024/03/23 08:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖著名觀光景點西嶼外垵三仙塔，因能居高臨下，外垵漁村美景盡收眼底，不少人喜歡自駕夜遊，並順道購買外垵掛包大块朵頤，但當地道路為鄉道較為狹窄，旁邊又都是水泥護牆，不諳路況外來遊客常發生「卡」車情況，22日深夜發生一起轎車自撞水泥牆，導致車內2名女性乘客受傷送醫，所幸都沒有生命危險。

根據了解，22日深夜10時30分，外垵三仙塔發生一起夜遊自撞車禍，1名男子駕車載2名女性友人夜遊三仙塔，疑似因為路況不熟，經過該路段車輛打滑自撞路旁水泥牆，造成2名女子分別頭部重擊及眼部受傷，緊急送醫治療，車輛也因為車頭毀損嚴重，可能因此報廢。

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接獲民眾報案後，澎湖縣政府消防局緊急派員趕往現場救護，救護人員抵達現場後，回報西嶼三仙塔車禍案件，係車輛打滑自撞水泥牆，2傷者均為女性、住西嶼及湖西，其一有腦震盪情形、另一位左眼部被眼鏡割傷（約1公分），生命徵象穩定，由西嶼分隊救護車送衛生福利部澎湖醫院就醫。

由於西嶼外垵三仙塔居高臨下，守護外垵村出入漁船平安，除了是著名觀光地標外，也是當地重要的宗教信仰，因此呼籲遊客前往三仙塔，除注意路況安全外，也要切記不要任意攀爬三仙塔，避免觸犯當地信仰禁忌，更重要的是當地為斜坡道，隨時都要注意腳下安全，才能避免意外發生。

深夜自駕三仙塔遊，自撞水泥牆車頭全毀。（民眾提供）

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