賓士大G國道隧道拋錨 遭客運車追撞⋯⋯駕駛慘了

賓士大G故障停在國道6號國姓隧道內，卻遭客運車追撞，大G後方毀損，駕駛和乘客也受傷。（資料照）

2024/03/22 21:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕載著11名乘客的客運，在國道6號國姓隧道內，追撞故障停在外側車道的賓士大G租賃車，大G駕駛腦震盪、蜘蛛網膜下出血，其妻則手腳胸部有擦挫傷，兩人控告客運施姓駕駛，南投地院近日審結，將施男依過失傷害罪名判刑2個月，如易科罰金折合6萬元。

該起客運車追撞賓士大G越野車車禍，發生在前年11月10日下午近4點，這部大G租賃車因故障，停在國道6號國姓隧道內的外側車道。車子才停下不久，即有1部全航客運從後方撞上，客運滑行到內側車道。大G駕駛和坐在副駕駛座的妻子受傷，而客運內11名乘客也有人受傷。

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客運車內的乘客傷勢輕微，車上乘客均未提告訴，大G駕駛則有腦震盪，創傷性蜘蛛網膜下出血，其妻則是胸部壓砸傷、左側胸壁挫傷，手肘和膝蓋擦傷，事故發生後，大G駕駛和其妻子提告，控告施姓客運駕駛過失傷害。

施姓客運駕駛經南投檢署起訴後，坦承疏忽追撞前方因故障停著的大G，也願意與大G車上受傷的駕駛和乘客調解賠償，但後來一直未與兩人達成和解賠償，南投地院法官參酌肇事主次因等因素，將施姓客運駕駛依過失傷害罪名，判有期徒刑2個月，如易科罰金折合6萬元。可上訴。

追撞大G的客運車頭也嚴重毀損。（資料照）

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