為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

賓士大G國道隧道拋錨 遭客運車追撞⋯⋯駕駛慘了

賓士大G故障停在國道6號國姓隧道內，卻遭客運車追撞，大G後方毀損，駕駛和乘客也受傷。（資料照）

賓士大G故障停在國道6號國姓隧道內，卻遭客運車追撞，大G後方毀損，駕駛和乘客也受傷。（資料照）

2024/03/22 21:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕載著11名乘客的客運，在國道6號國姓隧道內，追撞故障停在外側車道的賓士大G租賃車，大G駕駛腦震盪、蜘蛛網膜下出血，其妻則手腳胸部有擦挫傷，兩人控告客運施姓駕駛，南投地院近日審結，將施男依過失傷害罪名判刑2個月，如易科罰金折合6萬元。

該起客運車追撞賓士大G越野車車禍，發生在前年11月10日下午近4點，這部大G租賃車因故障，停在國道6號國姓隧道內的外側車道。車子才停下不久，即有1部全航客運從後方撞上，客運滑行到內側車道。大G駕駛和坐在副駕駛座的妻子受傷，而客運內11名乘客也有人受傷。

客運車內的乘客傷勢輕微，車上乘客均未提告訴，大G駕駛則有腦震盪，創傷性蜘蛛網膜下出血，其妻則是胸部壓砸傷、左側胸壁挫傷，手肘和膝蓋擦傷，事故發生後，大G駕駛和其妻子提告，控告施姓客運駕駛過失傷害。

施姓客運駕駛經南投檢署起訴後，坦承疏忽追撞前方因故障停著的大G，也願意與大G車上受傷的駕駛和乘客調解賠償，但後來一直未與兩人達成和解賠償，南投地院法官參酌肇事主次因等因素，將施姓客運駕駛依過失傷害罪名，判有期徒刑2個月，如易科罰金折合6萬元。可上訴。

追撞大G的客運車頭也嚴重毀損。（資料照）

追撞大G的客運車頭也嚴重毀損。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
又撞！距彰化3姊弟車禍地點不遠 美港公路女騎士撞轎車急救中
2024/03/22 13:51

又撞！距彰化3姊弟車禍地點不遠 美港公路女騎士撞轎車急救中
GG了！賓士大G國道6號隧道內失去動力 客運追撞釀13傷
2022/11/10 19:14

GG了！賓士大G國道6號隧道內失去動力 客運追撞釀13傷

石材之魅力！解智贏：建築的靈魂
國道三號6車追撞4人送醫 回堵4公里
2022/09/06 10:34

國道三號6車追撞4人送醫 回堵4公里
87分！飛車入山洞失敗 黑色BMW飆速撞山壁翻車
2018/12/23 23:30

87分！飛車入山洞失敗 黑色BMW飆速撞山壁翻車

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
雪隧車禍！疑閃故障車撞隧道壁 女駕駛身亡（有影片）
2015/05/08 10:16

雪隧車禍！疑閃故障車撞隧道壁 女駕駛身亡（有影片）
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播