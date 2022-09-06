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    國道三號6車追撞4人送醫 回堵4公里

    現場6輛轎車發生碰撞，造成多人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    現場6輛轎車發生碰撞，造成多人受傷。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/09/06 10:34

    〔記者吳昇儒、吳政峰／基隆報導〕基隆市消防局今日上午8時21分接獲警方通報指出，位於國道三號南下8.1公里處（汐止隧道內），有6輛轎車發生追撞車禍。消防局立刻派員前往救援，其中一名女子被卡在副駕駛座，頭部受到撞擊，傷勢較為嚴重，其餘3名傷者則是有肢體擦、挫傷，目前均已送醫救治。事故原因，則待國道警察調查釐清。

    基隆市消防局獲報後，派遣中山、安樂分隊，7車16人前往現場，並請新北市消防局及基隆港消防隊前往支援，剛上高速公路就發現車輛回堵，所幸駕駛們都有讓道，讓救護車及救難車輛順利抵達現場。

    救護人員抵達時，發現有一名女子卡在副駕駛座，頭部受到撞擊，鼻子流出透明組織液，擔心有頸椎問題，立刻送往醫院救治，後續又有3名患者宣稱身體不適，一併送往汐止國泰醫院救治。

    國道警察第九大隊初步調查，現場共有6輛轎車發生碰撞，造成5人受傷，4人傷勢較嚴重，須送醫救治，所幸傷者皆意識清楚。

    警方對6名駕駛進行酒測，其酒測值均為0，初步排除有酒駕情形；現場於8點40分起封閉中、內線車道，共造成4公里回堵，經相關人員進行清理後，於上午9時44分開放車道恢復通行，事故原因，則待進一步釐清。

    事故現場占用兩線車道，造成車輛回堵4公里。（記者吳昇儒翻攝）

    事故現場占用兩線車道，造成車輛回堵4公里。（記者吳昇儒翻攝）

    受到事故影響，隧道內回堵嚴重。（翻攝自高公局網站）

    受到事故影響，隧道內回堵嚴重。（翻攝自高公局網站）

    受到事故影響，車輛回堵達4公里。（翻攝自高公局網站）

    受到事故影響，車輛回堵達4公里。（翻攝自高公局網站）

    救護人員進入車內救出受困副駕駛座的女子。（翻攝自高公局網站）

    救護人員進入車內救出受困副駕駛座的女子。（翻攝自高公局網站）

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