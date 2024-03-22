防制職棒簽賭！士檢赴台北大巨蛋宣誓「三要」決心

為防制職棒簽賭等不法，士林地檢署檢察長顏迺偉（左上角大螢幕）日前親赴台北大巨蛋，並宣誓「三要」決心。（記者楊國文翻攝）

2024/03/22 23:22

〔記者楊國文／台北報導〕台北大巨蛋甫落成啟用不久，已成為棒球重要比賽場地之一，士林地檢署檢察長顏迺偉為防制不法發生，日前特地帶隊出席中華職棒熱身賽在台北大巨蛋的首場賽事，並與中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌等人交換意見，顏迺偉強調，將落實「加強查緝職棒賭博、打擊黃牛票、保護球員避免誤觸法網」等「三要措施」，維護運動賽事的公平及維繫良好的運動環境。

為積極防制職業運動賽事不法事件發生，並重申檢察機關支持聯盟、球團防治打假球的堅定態度，士林地檢署檢察長彥迺偉日前率同該署職業運動賭博防制小組召集人葉耀群主任檢察官、機動專組劉建志主任檢察官，聯袂出席中華職棒熱身賽在台北大巨蛋的首場賽事，並和藉由與中職大聯盟會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、副秘書長王惠民等人交換意見。

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顏迺偉檢察長表示，為維護運動賽事的公平及維繫良好的運動環境，將落實採取三項具體作為「挺」棒球。

顏迺偉指出，首先，將「打擊黃牛票販售，維護運動產業發展」列為重點目標。因應「運動產業發展條例」的修正，將偵極查辦販售黃牛票的行為；以往，面對不肖業者高價轉售運動票券，法律處罰明顯不足以有效遏制，因此，士林地檢署將積極偵辦以不正當方式取得運動票券轉售的犯罪行為，確保球迷權益，並維護運動產業健全發展。

其次是「防制職棒賭博，保障運動賽事之公平與純淨」。顏迺偉表示，中華職棒賽事均為運動彩券的投注標的，為確保運動賽事公平，避免運動彩券的投注結果受到不當影響，士林地檢署將與中華職棒大聯盟共同合作，加強查緝職棒賭博犯行，保障運動比賽之公平和純淨。

此外，士檢也將全力配合行之有年而由高檢署成立的「防制職棒賭博全國跨轄區專案小組」，透過溝通平台與聯盟、球團等保持密切聯繫，共同防範職棒賭博情事。

顏迺偉說，最後一項是「加強法治教育宣導，保護球員權益」。他強調，為了避免球員、教練等誤觸法網或掉入犯罪陷阱，士檢將加強進行法律宣導，指派專責主任檢察官及檢察官，配合各球隊需求辦理法治教育，提高法治意識，避免受到不當影響，共同守護職業運動的精神價值。

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