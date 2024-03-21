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免看病能拿藥！警察與前衛生所女主任夫妻檔「沒獲利」 獲緩刑

高等法院台中分院（圖）認為祁女與王男是因便宜行事而觸法，已知警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年，全案判決確定。（記者張瑞楨攝）

高等法院台中分院（圖）認為祁女與王男是因便宜行事而觸法，已知警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年，全案判決確定。（記者張瑞楨攝）

2024/03/21 19:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區衛生所祁姓女主任（已調職），與擔任員警的王姓丈夫，被台中地檢署指控，兩人受警察、中市殯儀館員工等32人委託，沒有看診就能取得處方箋，兩人都辯稱沒有獲利，檢方依偽造文書罪起訴，台中地方法院認定兩人共觸犯39次的行使業務登載不實準文書罪，各處3至5月徒刑（未宣告執行刑），兩人上訴之後，高等法院台中分院判決祁女徒刑9月，王男徒刑7月，皆可易科罰金，緩刑2年，條件是支付公庫各10萬與5萬元。

判決書指出，祁女擔任衛生所的醫師兼主任期間，該衛生所與健保屬簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，病患求診後，由醫師實際看診後開藥治療，祁女與擔任丈夫的王男，2013年至2020年間，接受病患委託，包括中市三個分局與一個派出所的員警與警察眷屬，以及中市殯儀館員工、殯葬業者與眷屬，僅交付健保卡給祁女，祁女沒有看診，就用健保卡刷卡，再填寫虛偽的「衛生所門診病歷表」，開醫師處方箋給楊姓患者等32名患者，其中31人緩起訴，僅楊姓患者拒絕緩起訴（判刑5月，緩刑2年，條件是支付公庫3萬元確定）。

中檢偵查時，祁女宣稱，該衛生所每月有8個門診的基本門診數量，如果沒有達到8個，考績會有問題，至於健保門診收入，都提撥到醫療門診作業基金，她身為主任，雖能領取獎勵金（7成），但實際上她從2021年起就沒有領取，只有領「不開業獎金」。

她還強調，門診人數增加，工作量增加，對她自己沒好處，她只是「服務民眾」，她承認「業務登載不實」，但這是衝高門診，對衛生所團隊有好處，績效提高，衛生所人員就不會被刪減編制，另外，門診人數增加，有助於「維持疫苗供應量」，擔任員警的王男說，警察同事知道他的太太是醫師，同事會委託他拿藥，他與妻子都沒獲利。

台中地院一審認為兩人觸犯觸犯39次的行使業務登載不實準文書罪，各處3至5月徒刑（未宣告執行刑），兩人上訴二審，兩人指自己從偵查開始，即承認主要或全部的犯罪事實，一審認為他們否認犯行，態度不佳，認定有誤，另外，王男當警察33年，對國家社會治安有重大貢獻；祁女擔任衛生所醫生兼主任，服公職滿8年8個多月，協助衛福部戒菸人數年逾500人次，曾獲頒「金所獎」佳作及冠軍，兩人對社會有貢獻，縱使有罪，本意都是為了病人健康考量，並非貪圖私利，未獲取不當利益，聲明從輕量刑並給予緩刑。

二審認為，一審量刑適當，但沒有定執行刑，二審各定執行刑，祁女為徒刑9月，王男徒刑7月，皆可易科罰金，另外，兩人已坦承犯行，是因便宜行事而觸法，應知所警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑2年，條件是各支付公庫10萬元與5萬元，全案確定。

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