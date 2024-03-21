主播稱台中學童險遭強行帶走 霧峰分局：近1年未有相關報案

張姓主播在臉書發文，表示台中大里有學童差點遭人強行帶走，不過經警方清查，近1年都沒有類似事件。（擷取自張姓主播臉書）

2024/03/21 16:42

〔記者陳建志／台中報導〕一名電視台張姓主播昨天在臉書發文，表示台中大里有學校，一對雙胞胎在校門口等家長，突然一名女子表示媽媽臨時有事換她帶，要把其中1人強行拉上車，提醒爸媽小朋友放學等家人來接時，要盡可能待在校園裡等；台中霧峰分局表示，經查轄區近1年皆未接獲相關報案，該所學校也表示未發生此狀況，不過會加強學校周邊的校園安全維護。

這名張姓主播昨天在臉書透露，一名造型師跟她分享，就讀台中大里的外甥告訴他，學校一對雙胞胎站在校門口等媽媽來接，突然一個女子衝過來，跟雙胞胎說媽媽臨時有事換她來帶，雙胞胎還在反駁不相信時，女子就出手把其中一個要拉上車，幸好另一個雙胞胎反應很快，衝去找警衛，警衛反應迅速衝出來阻止，把小孩搶下來後，女子隨車馬上逃走了。

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張姓主播並說事後學校緊急召開會議，規定所有在等待爸媽接送的小孩要集中在一個靠近校門口的教室，等爸媽走到教室叫名字才能接走。強調自己資訊有限，不知道學校有沒有再跟地方警網做更緊密合作，但最重要一點是要提醒爸媽們，小朋友放學等家人來接時，還是要盡可能待在校園裡，或者至少在警衛室，避免出意外。

發文一出引發媒體、外界關心，轄區霧峰分局清查後表示，近一年來皆未接獲相關報案，不過已立即與轄內各國小聯繫，清查、提醒與宣導學生自身安全警覺，另即刻啟動「護童專案」加強校園週邊巡邏，並注意校園四周落單、徘徊學童，主動表達關懷及協助，以維護學童安全。

警方強調，經向該所學校查證，近一年多來並未發生類似事件，認為是資訊轉述落差，不過呼籲學童平時應提高警覺，「上、放學應結伴同行，避免落單、避免與陌生人交談、拒收陌生人飲料零食、不搭乘陌生人交通工具」等安全守則，倘遇有危險情況，可大聲呼救或至附近商家及派出所求援，或打110向警方報案。

張姓主播今天隨後也在臉書發文更正，「意圖強抱事件」是一年多前學校發通知，請家長注意接送安全才知道，主角不是雙胞胎而是一對姊妹，校外妹妹被可疑男子（不是女子）意圖拉走，姊姊趕快把妹妹一起拉回校園找警衛，事發拉扯時，旁邊也有幾位家長上前制止，後續校方也有處理。

張姓主播表示，感謝台中市政府與主管機關的重視，保護兒童安全的決心，相信壞人無所遁形。

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