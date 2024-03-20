3/20 今彩539頭獎開3注！800萬獎落新北、南投、高雄

今晚（3月20日）開獎的第113000069期今彩539頭獎開出3注，獎落高雄、南投及新北。（台彩提供；本報合成）

2024/03/20 22:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月20日）開獎的第113000069期今彩539頭獎開出3注，分別由新北市新莊區自立街107號的「友彩福彩券行」、南投縣草屯鎮山腳里虎山路168號1樓的「富財彩券行」及高雄市橋頭區成功南路43號1樓的「成功一彩券行」開出。

第113000069期今彩539中獎號碼為「05、24、29、34、35」，頭獎開出3注，可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共7984注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7434注中獎，每注可得50元。

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第113000069期39樂合彩中獎號碼為「05、24、29、34、35」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共299注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬913注中獎，每注可得1125元。

第113000069期3星彩中獎號碼為「954」，壹獎共43注中獎，每注可得5000元。

第113000069期4星彩中獎號碼為「8695」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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