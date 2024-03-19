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3/19 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北市

3月19日開獎的第113000068期今彩539頭獎1注獨得800萬元。（本報合成）

3月19日開獎的第113000068期今彩539頭獎1注獨得800萬元。（本報合成）

2024/03/19 22:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月19日）開獎的第113000068期今彩539頭獎1注獨得800萬元，由新北市泰山區明志路2段86號1樓「日財投注站」開出；第113000036期大樂透，頭獎摃龜。

第113000036期大樂透中獎號碼「08、14、19、20、21、36，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共46注中獎，每注可得3萬8649元；肆獎共111注中獎，每注可得1萬296元；伍獎共1907注中獎，每注可得2000元；陸獎共2752注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8056注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5577注中獎，每注可得400元。

第113000036期49樂合彩中獎號碼為「08、14、19、20、21、36」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共143注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3790注中獎，每注可得1250元。

第113000068期今彩539中獎號碼為「10、16、26、38、39」，頭獎1注獨得，可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共7169注中獎，每注可得300元；肆獎7萬4607注中獎，每注可得50元。

第113000068期39樂合彩中獎號碼為「10、16、26、38、39」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共312注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2298注中獎，每注可得1125元。

第113000068期3星彩中獎號碼為「689」，壹獎共93注中獎，每注可得5000元。

第113000068期4星彩中獎號碼為「1438」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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