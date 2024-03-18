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3/18 威力彩頭獎摃龜！ 今彩539頭獎1注800萬獎落桃園

今晚開獎的第113000023期威力彩頭獎摃龜、第113000067期今彩539頭獎開出1注，獎落桃園。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000023期威力彩頭獎摃龜、第113000067期今彩539頭獎開出1注，獎落桃園。（台彩提供；本報合成）

2024/03/18 22:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月18日）開獎的第113000023期威力彩頭獎摃龜；第113000067期今彩539頭獎開出1注，由桃園市大園區田心里和平西路128號1樓的「

泉中彩券行」開出。

第113000023期威力彩中獎號碼為「02、10、11、19、23、35，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎6注中獎，可得15萬元；肆獎33注中獎，每注可得2萬元；伍獎222注中獎，每注可得4000元；陸獎1579注中獎，每注可得800元；柒獎3194注中獎，每注可得400元；捌獎1萬7956注中獎，每注可得200元；玖獎2萬0904注中獎，每注可得100元；普獎3萬9191注中獎，每注可得100元。

第113000067期今彩539中獎號碼為「11、16、18、19、25」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎192注中獎，每注可得2萬元；參獎7738注中獎，每注可得300元；肆獎8萬9071注中獎，每注可得50元。

第113000067期39樂合彩中獎號碼為「11、16、18、19、25」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合251注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬0128注中獎，每注可得1125元。

第113000067期3星彩中獎號碼為「315」，壹獎150注中獎，每注可得5000元。

第113000067期4星彩中獎號碼為「2719」，壹獎34注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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