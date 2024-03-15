3/15 大樂透摃龜！今彩539頭獎800萬 南投1注獨得

3月15日開獎的第113000065期今彩539頭獎頭獎1注獨得，由南投縣竹山鎮社寮里大公街69號「七星大發財彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

2024/03/15 22:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月15日開獎的第113000065期今彩539頭獎頭獎1注獨得，由南投縣竹山鎮社寮里大公街69號「七星大發財彩券行」開出；第113000035期大樂透摃龜。

第113000035期大樂透中獎號碼「08、18、33、37、40、43，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得189萬3646元；參獎共41注中獎，每注可得4萬9739元；肆獎共100注中獎，每注可得1萬3109元；伍獎共1607注中獎，每注可得2000元；陸獎共2483注中獎，每注可得1000元；柒獎共24869注中獎，每注可得400元；普獎共31732注中獎，每注可得400元。

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第113000035期49樂合彩中獎號碼為「08、18、33、37、40、43」，四合3注中獎，可得20萬元；三合共122注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3130注中獎，每注可得1250元。

第113000065期今彩539中獎號碼為「07、08、09、14、34」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎234注中獎，每注可得2萬元；參獎共8447注中獎，每注可得300元；肆獎88333注中獎，每注可得50元。

第113000065期39樂合彩中獎號碼為「07、08、09、14、34」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共297注中獎，每注可得1萬1250元；二合共12803注中獎，每注可得1125元。

第113000065期3星彩中獎號碼為「758」，壹獎共43注中獎，每注可得5000元。

第113000065期4星彩中獎號碼為「2939」，壹獎共35注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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