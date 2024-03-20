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高中畢業假律師車禍斡旋賺125萬 被揭無牌判5月+沒收酬金

彰化地方法院依違反律師法將施男判有期徒刑5月，並沒收125萬元酬金。（資料照，記者顏宏駿攝）

彰化地方法院依違反律師法將施男判有期徒刑5月，並沒收125萬元酬金。（資料照，記者顏宏駿攝）

2024/03/20 19:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化施姓男子僅高中畢業，沒有律師證書，卻替人辦理訴訟、調解，獲得新台幣125萬元酬金，後來被人揭穿，他坦承自己是「無牌律師」，法院依違反律師法將他判有期徒刑5月，並沒收125萬元酬金。

該案緣於一起跟某建設公司有關的車禍意外，當時建設公司的下游包商正進行吊掛作業，因佔用道路，導致車禍，被害人因此重傷，目前仍在護理之家接受照護。施男向被害人的家人表示，可代為處理其母親與建設公司工地主任等人的業務過失重傷害案件，包括和解、刑事訴訟等事宜，報酬為該案件強制險12.5%、調解金25%，雙方當天即簽訂委任合約書。

施男委由他人代寫刑事代行告訴狀，再交給被害人，由被害人署名後向彰化地檢署提出告訴狀。之後在台灣彰化地方法院審理期間，施男與被害人簽訂民事委任狀，由他擔任調解代理人，代為洽談調解等訴訟行為，調解成立金額400萬元。

被害人最後拿到400萬元調解金及200萬元強制險，總共600萬元理賠金額，其中分別給施男125萬元酬金。

施男事後被查出沒有律師證書，竟辦理訴訟事件營利，侵害律師執行業務範疇，考量其之前曾犯詐欺案被判刑，此次犯後坦承犯行，依律師法判刑5月，可易科罰金，並沒收犯罪所得125萬元。

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