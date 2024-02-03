法院附近開事務所代寫訴狀 冒牌律師被揭穿慘了

李男沒有律師資格，竟在法院附近開設律師事務所代寫訴狀，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2024/02/03 07:22

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓男子沒有律師資格，卻在高雄地院附近開設律師事務所，涉嫌接受客戶委任寫訴狀，被高等法院高雄分院依詐欺取財等罪，併處執行刑10月定讞，得易科罰金。

判決書指出，被告李男沒有律師證，於2021年至2022年間，在高雄市成功一路開設法律土地事務所，並在2021年6月10日至2022年6月16日，涉嫌為周姓婦人等多人，撰寫民事調解聲請狀、刑事再議聲請狀等8件，收取1000至2000元不等，總計12000元。

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案經周婦訴請高雄地檢署偵查、起訴後，地院法官認為李觸犯詐欺取財和違反律師法等共8罪，依數罪併罰，分別判處3月至5不等徒刑，併執行刑10月，如易科罰金，以1000元折算1日。

李男不服上訴指出，只是幫周婦寫訴狀，收取費用是工錢，不構成詐欺取財罪，僅違反律師法，原審認定他觸犯詐欺罪，並1罪1罰，又未宣告緩刑，認事用法顯然有誤，要求撤銷改判。

高雄高分院調查，李男冒充律師，嚴重破壞司法形象，及先前曾違反律師法，獲緩起訴處分確定，竟期滿不久又再犯，因此判決上訴駁回並定讞。

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