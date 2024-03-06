老翁被騙200萬誤信假律師可追討 差點被剝兩層皮

老翁被詐騙200萬，誤信假律師可追討，再匯5萬被警方及時攔阻。（民眾提供）

2024/03/06 11:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮73歲劉姓老翁，日前投資LINE群組遭詐騙200萬元，擔心被罵而不敢報案，卻反遭詐騙集團鎖定，偽裝律師透過LINE標榜可以幫忙追討，但必須先匯款5萬元訂金，所幸中寮郵局發現不對勁，與警方聯手及時攔阻，避免老翁遭到二次詐騙。

和美警分局副分局長詹廷育表示，劉姓老翁第一次與第二次遭到詐騙，研判都是屬於同一個集團所為，老翁因為買股票，加入投資LINE群組，其實群組裡頭，幾乎大多數是詐騙集團的成員，在第一次以買股票詐騙老翁200萬元得手後，再次透過群組成員可私LINE加好友功能，派出偽裝律師上場，透過私LINE老翁介紹自己的律師專長項目有追討詐騙案件，誘騙老翁轉帳。

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警方指出，老翁因為被騙200萬，擔心家人發現而被罵，也不敢報案，一心只想把錢拿回來，所以才會相信詐騙集團偽裝律師可以幫忙要回錢，昨天前往和美中寮郵局臨櫃匯款5萬元，行員詢問匯款用途，老翁回答「購買家具」引起櫃員懷疑，立即通報中寮派出所，在行員與警員的勸說下，才恍然大悟自己又遭到詐騙了，還好這次保住了5萬元，避免失血再度擴大。

警方強調，員警當場協助老翁將對方LINE帳號進行封鎖刪除，並勸導老翁停止辦理轉帳設定，老翁感謝員警與行員讓他避免二次詐騙。

彰化中寮郵局經理鄭金珍表示，老翁因為說買家具要匯款，加上言詞閃爍，行員覺得怪怪的，擔心老翁遭詐騙，因而通報員警前來關懷，所幸在勸說下，讓老翁保住財物。

老翁被詐騙200萬，誤信假律師可追討，再匯5萬被警方及時攔阻。（民眾提供）

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