假冒律師詐騙手法再進化 法務部：先到「1網站」查真偽

法務部長蔡清祥提醒民眾勿被假律師騙。（記者吳政峰攝）

2023/11/22 20:49

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團利用民眾遇有訴訟事件，內心惶恐不安的弱點，除以往假冒法院、檢察署名義遂行詐騙外，近來更有冒用律師身分寄送律師函，詐騙民眾匯款，造成民眾財產損失，侵害正牌律師執業權益，法務部長蔡清祥22日指示檢察司召開記者會，教導民眾如何分辨真假律師。

調法務部辦事檢察官李仲仁說明，假冒律師詐騙手法再進化，包括無律師身分代擬訴狀、陪同出庭；自稱律師或有律師團隊，與司法官熟識，詐騙高額仲介費；偽造名片、律師證、律師證書、詐騙律師費；發律師函恫嚇違法，未匯款將提告。

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李仲仁表示，法務部及全國各律師公會都非常重視此議題，呼籲民眾委任律師前，可先上「法務部律師查詢系統」查詢，該系統除提供完整律師姓名、性別、律師證書字號之外，更提供律師所屬公會、照片、律師事務所的名稱、地址、電話以及電子郵件信箱等訊息，可供民眾判斷是否有不肖人士假冒律師，或是冒用正牌律師名義，民眾更可進一步向律師所屬公會查詢，多方管道查證、防止詐騙，避免損失。

李仲仁指出，律師查詢系統於每週五更新，民眾如果對查詢的結果有疑問，可以電話方式直接向法務部詢問（02-21910189分機2311、2322、2340）或向各地方律師公會查詢，以維護自身權利，避免受騙。

李仲仁強調，依律師法第127條、第128條及第129條規定，對非律師辦理訴訟事件、律師借牌予非律師使用、非律師經營律師事務所等不法行為，可處一年以下有期徒刑；若有假冒律師身分對於民眾進行詐騙、恐嚇等情形，依刑法偽造文書、詐欺取財、加重詐欺取財、恐嚇取財等規定，最重可處7年刑。

李仲仁表示，民眾如發現有可疑冒牌律師情形，可檢附具體事證（人、事、時、地、物），逕向管轄地檢署告訴或告發，以維護自身權利。檢察官基於偵查犯罪天職，必本毋枉毋縱原則依法嚴辦，將犯罪者繩之以法。

法務部長蔡清祥指出，除了假律師，還有假冒真律師的犯行，民眾拿到名片後，可致電律師公會查詢，並上律師查詢系統比對照片，此外，也可上網查詢事務所的電話，與名片上的是否相符。

法務部政務次長蔡碧仲表示，大部分的律師都有事務所，民眾可與對方相約至事務所見面，並了解其專長；他也建議，民眾遇到訴訟案件，可先與律師進行法律諮詢，確保權益。

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法務部政務次長蔡碧仲建議民眾遇到訴訟可先找律師諮詢。（記者吳政峰攝）

調法務部辦事檢察官李仲仁說明真假律師分辨法。（記者吳政峰攝）

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