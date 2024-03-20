不理神明指示有牢獄之災仍視訊遙控製毒 大型喵喵毒品工廠被破

保三總隊等將官嫌等人逮捕到案。（民眾提供）

2024/03/20 10:24

〔記者歐素美／台中報導〕官姓等5名製毒集團成員前科累累，為求暴利製毒販售，明知神明指示有牢獄之災，仍鋌而走險，並以視訊方式製毒及利用行動製毒貨車等，企圖逃避警方查緝，仍遭檢警一網打盡，起獲喵喵毒咖啡包等原料共3528.85公斤，市價逾2億元，台灣彰化地檢署於昨日起訴。

警政署保安警察第三總隊第一大隊於去年5月間接獲情資，有人進口製毒原料，經運用大數據分析，掌握周姓等製毒集團份子涉案後，報請台灣彰化地方檢察署溫股檢察官林裕斌指揮偵辦，與台中市政府警察局大雅分局等成立專案小組長期調查。

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檢警於去年10月30日鎖定該集團在雲林、彰化製毒工廠及毒品咖啡包分裝場，逮捕官男（26歲）、何男（43歲）、徐男（26歲）、周男（27歲）、蕭男（38歲）等5人製毒集團份子，起獲第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」咖啡包1984包（6450公克）、第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」及「對甲基苯丙酮」602公斤、製毒原料2920.4公斤，合計共3528.85公斤，以及製毒反應釜、電子磅秤、封膜機等製毒分裝器具。

保三表示，該集團份子行事謹慎機動，除將毒品原料、製毒器具分散於中南部多處地點匿藏外，並以行動製毒貨車和機動移置製毒工廠方式來形成層層斷點，專案小組抽絲剝繭，循線查得該集團在雲林偏僻農村租鐵皮屋設製毒工廠，檢警埋伏7天監控，待工廠溢散刺鼻製毒臭味，才在檢察官指揮下針對該案成員、製毒工廠、毒品咖啡包分裝場及倉庫，同步收網。

保三表示，官嫌等在計畫籌設製毒時，曾到廟裡求神問卜，神明指示會有牢獄之災，但在暴利誘使下仍吸收徐男以每一製程10萬元酬勞，教唆徐嫌出面簽租工廠，並以手機通訊軟體視訊方式指導徐嫌調製毒品，以便被查獲時頂罪，以免牢獄之災。

但集團成員犯行早已為專案小組鎖定，並在同步收網搜索製毒工廠及彰化市隱密毒品分裝場與多處倉庫時，一舉拘捕徐嫌等5名成員，瓦解該製毒集團境內供應鏈及大宗毒咖啡包流入市面。

檢警這次查獲第四級毒品共602公斤，估算製成喵喵毒品咖啡包可供近45萬人次施用，市值逾2億元，若流入市面勢必嚴重戕害國人健康；保三指出，根據統計，毒咖啡包在國內民眾施用新興毒品死亡案例中高達7成，深具危害，切勿好奇輕易嘗試。

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檢警查獲毒集團製作喵喵毒品咖啡包原料。（民眾提供）

製毒集團製作毒品的原料及工具。 （民眾提供）

分裝場毒咖啡包成品。（民眾提供）

製毒工廠內散發強烈製毒酸味，檢警進場需戴防毒面罩。（民眾提供）

提煉毒品反應釜。（民眾提供）

檢警查扣製毒集團調配毒品的攪拌筒。（民眾提供）

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