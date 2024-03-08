自由日日Shoot》近年最大電賊是「挖礦」 僅1案 坑台電上億元

竊電集團以破壞或變更電表等方式竊電，不法獲利4千多萬元。（刑事局提供）

2024/03/08 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕傳統的竊電犯行，主要集中在非法工廠與養殖業，後來隨著虛擬貨幣風行，不少人想「挖礦」致富，但挖礦耗電量極大，因而出現許多「控礦電賊」，曾有一件挖礦竊電案，僅此一案就讓台電損失上億元；此外，也有部分製毒工廠、大麻栽種場的毒犯，靠著竊電節省成本。

傳統竊電為非法工廠與養殖業

一名資深刑警指出，早期竊電集中在需要電力全天候運轉的場所，像南部的養殖魚塭，一旦水車停止運轉，池內魚苗就會缺氧死亡。有犯罪集團看準此點，上門向漁民宣稱可幫忙安裝「節能設備」，實際上是對電表「下手」進行竊電。

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手法有倒撥電表、電網竊電、破壞齒輪

最常見的竊電手法是倒撥電表，安裝「電容器」讓電阻升高、電流量銳減，讓實際用電量與帳上不符而少繳電費；另有人會拉線繞越電表，直接從台電電網竊電。

近年來比特幣等虛擬貨幣橫空出世，吸引許多民眾挖礦，由於挖礦需要電腦設備高速運轉，所需電力驚人，不少人因此動起歪腦筋竊電，因為挖礦獲得的利潤，光是支付電費就不夠。

史上最大的竊電案發生於二○一七年，一名楊姓網咖業者以網咖、夾娃娃機店為掩護，實則暗中破壞電表，以拉線繞越電表方式，將竊來的大量電力用來挖礦；他為躲避追查，還每月花費數十萬元賄賂台電稽查員，直到兩年後警方破獲，台電已損失上億元。

另有警官指出，種大麻需要控制溫度、濕度與光照，要裝設冷氣、除濕機、紫外線燈等，耗電也不小。二○一八年，彰化一群八年級生承租民宅種大麻，其中一名楊姓男子找工人破壞電表內齒輪導致計量失準，每月電費變成十元，但也因為電費低得不合理，引來台電注意，報警逮獲這群毒販。

警方說，竊電除了讓台電蒙受損失，也有公共安全疑慮，過去有竊電集團對電表「胡搞瞎搞」，導致設備受損而發生火警。台電就曾呼籲民眾，若發現有牆壁發熱、鄰宅發出特殊噪音或熱氣等情況，應立刻向警方或台電檢舉。

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