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自由日日Shoot》竊電橫行 台電年損失4、5億／全民抓電賊 最高檢舉獎金10萬

圖1、圖4︰竊電集團以破壞或變更電表等方式竊電，不法獲利4千多萬元 ，黃男（左圖第一位）等人被移送法辦。 （刑事局提供） 圖2、圖3︰台電人員查扣民宿以及理髮店的改造電表。 （刑事局提供）

圖1、圖4︰竊電集團以破壞或變更電表等方式竊電，不法獲利4千多萬元 ，黃男（左圖第一位）等人被移送法辦。 （刑事局提供） 圖2、圖3︰台電人員查扣民宿以及理髮店的改造電表。 （刑事局提供）

2024/03/08 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕檢警破獲一個橫跨多個縣市的竊電集團，由黃姓男子與林姓中華電信前員工為首，一方面承租或買下適合供電信業者架設基地台的房舍，再找來竊電高手合謀，竊走台電高達四千多萬元電費的電力。由於「電賊」始終存在，在竊電集團橫行下，初估台電每年損失約四、五億元。

台電表示，各地營業區處都有查緝課，記錄用電是否出現異常，但因竊電涉及刑事、民事兩層面，刑事上有發現違規，需與檢警單位合作，由公權力介入，台電方面則是祭出最高檢舉獎金十萬元，鼓勵外界共同打擊不法竊電。

台電發言人蔡志孟表示，刑事通常是現行犯，需要罪證確鑿，但若刑事獲判無罪，不代表沒有竊電行為，台電仍可根據電業法第五十六條第二項訂定的「違規用電處理規則」向用戶追償；不過根據規則，台電只能追討三個月以上、一年以下的電費。

部分個案刑事判無罪 民事仍追償

據了解，台電近三年追償電費，一年平均約四到五億元之間，平均追償的電力度數約七千萬度左右，除非有大宗案件破獲，否則當年度數據都不會有太大變化。台電也表示，近年查緝大規模的竊電行為，都是為獲取比特幣等虛擬貨幣，因「挖礦」需要大量機台運算不停運轉，用電較凶。

台電可由自家的查緝單位，負責記錄用戶用電狀況，藉此判斷用電有無異常、是否遭竊電；此外，也提供外界檢舉，依台電規章，民眾提供檢舉情資且查獲成案，將可獲得該案追償金額一成做為獎金，每筆最高上限十萬元。

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