集團多縣市犯案 竊電4千萬 加重詐欺得利起訴

檢警破獲一個跨越多縣市的竊電集團，不法獲利4000萬多元。（刑事局提供）

2024/03/08 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕檢警破獲一個跨越多縣市的竊電集團，主謀黃姓男子與林姓前中華電信員工，合作經營微型基地台事業，由林幫找適合提供電信業者架設基地台的房舍承租或購下，再找來涂姓水電工合謀竊電，三年多下來竊走金額高達四千多萬元的電力；士林地檢署昨依加重詐欺得利等罪，起訴黃男等十二人。

竊電製毒工廠爆炸 檢警調查破獲

全案起於屏東一處利用竊電製毒的工廠，製毒過程發生爆炸意外，引起檢警注意，與台電調查發現竊電犯行，進而查獲由黃男等人組成的竊電集團，黃男等人還進一步引薦開店友人，檢警查出包括經營出租套房、民宿、餐酒館、理髮店、當鋪等的多家店家，均循相同手法由涂男協助竊電。

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檢警從前年起，陸續對卅七個地點執行七波搜索，地點包括台北、新北、桃園、屏東等縣市，查獲六十五個改造電表、六部挖礦機、竊電工具等物，逮捕黃男等十二人，均已認罪。

前中華電信員工合謀 做案3年多

檢警查出，黃男為了省電費，自二○一九年間以每次二萬五千元至五萬元不等報酬，找來竊電高手涂姓水電工，透過破壞電箱封印鎖、撬開封印鉗及回撥、磨損電表計量齒輪刻度等方式偷改電表，直至二○二二年被查獲。台電統計，被竊電數約一三二三萬餘度，欠繳電費四千多萬元。

檢方昨依加重詐欺得利、三人以上共犯詐欺、幫助詐欺得利等罪，起訴黃等十二人，宣告沒收不法所得四千萬餘元；另有廿四名被告為屋主、房東或員工，因罪嫌不足獲不起訴。

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