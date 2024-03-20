超商微波等半小時 老蛙兵5字經怒譙中國籍店員「漢賊不兩立」

王姓老翁在超商等微波食品超過半小時，痛譙中國籍女店員五字經被判罰5千元。超商微波盧示意圖。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2024/03/20 10:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓老翁到超商買微波食品，請女店員幫忙加熱，結果等了30分鐘還沒好，問還要等多久，結果聽到女店員說話帶中國口音，突然爆怒痛譙「我們這一代是漢賊不兩立，大陸妹就是共諜、共產黨員、紅衛兵」、「X你娘機掰大陸妹算什麼東西啊」、「大陸妹全部給我滾回去你們大陸」；被法官依公然侮辱罪判罰5千元定讞。

判決指出，2022年12月23日早上9點多，王姓老翁在高雄市新興區某便利商店買早餐，他結帳時請店員幫忙微波加熱，結果一等就是30分鐘，他到櫃台問還要等多久，結果聽到女店員說話的口音是中國腔，王翁突然當場爆怒，痛駡「你是哪裡人」、「我看不起大陸妹」、、「我看不起你們大陸你知道嗎」、「X你娘機掰」、「你們大陸妹瞧不起台灣人嗎」、「我一生一世看不起大陸妹不是假的」、「X你娘機掰大陸妹算什麼東西啊」、「大陸妹全部給我滾回去你們大陸」！

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柳姓中國籍女店員不甘受辱，拿出手機錄影存證，事後報警提告，高雄簡易庭審理時，法官認為，王翁用五字經當眾駡人，依其語意及社會通俗用法即寓有貶低他人人格意涵，足以令人感到難堪、不快，因此依公然侮辱罪判罰5千元，得易服勞役。

自稱海龍蛙兵退伍 辯稱是為弟兄流淚

王翁不服判決上訴，並在二審時向法官表示，他脫口而出的五字經是口頭禪，沒有駡人的意思，且自稱以前在金門當兵、受訓，身為海龍蛙兵，看到很多學長學弟死在金門，雖然他在言語上有不當，但想到學長們用生命換來台灣的安全；還說店員如果是一個台灣人的話他不會罵，他是為弟兄流眼淚，「我們這一代是漢賊不兩立，大陸妹就是共諜、共產黨員、紅衛兵」。

但王翁慷慨激昂的陳訴沒有引起法官共鳴，二審法官認為，原審認事用法均無不當，量刑亦屬妥適，應予維持，因此駁回王翁上訴，全案定讞。

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